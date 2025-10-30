#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Редкое явление: Солнце "замолчало" впервые с начала 2025 года

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 13:25 Фото: unsplash
Индекс вспышечной активности упал до нуля впервые с начала 2025 года. Об этом сегодня, 30 октября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

По их данным, впервые в этом году зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности.

"Это означает, что за двое суток (48 часов) на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. События на обратной стороне не учитываются в каталогах солнечных вспышек, так как не могут быть достоверно измерены".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

Ученые отметили, что Солнце с начала года продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности.

"Периоды сильных вспышек, продолжающиеся неделю и более, всего за 1-2 дня сменяются "мертвыми сезонами", которые также могут длиться неделями. Высокая динамика наблюдается и в глобальных индексах солнечного цикла, пляшущих в течение года то вверх, то вниз и не позволяющих пока достоверно выявить текущие тренды. Все это позволяет существовать самым разным прогнозам, в том числе о возможности возвращения звезды к пиковым значениям активности прошлого года".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как считают ученые, текущие измерения с одной стороны, очевидно, свидетельствуют о движении активности вниз.

"В то же время последний раз в ноль индекс вспышечной активности уходил 3-4 апреля 2024 года (1,5 года назад), а всего через месяц, в мае 2024 года, на звезде произошел один из крупнейших в истории всплесков активности, впервые за 20 лет сопровождавшийся магнитными бурями высшего пятого уровня. Так что такие события могут свидетельствовать и о накоплении звездой энергии, которая разрядится через некоторое время. Все это сохраняет высокую степень неопределенности, в особенности в отношении последних месяцев текущего года".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По мнению ученых, можно заметить, что индекс в любом случае оттолкнется от дна уже через несколько дней. К Земле, согласно прогнозам, с обратной стороны Солнца уже выходят новые крупные центры активности.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как майя веками предсказывали солнечные затмения. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
