Наука и технологии

Земляне увидят комету размером с Манхэттен на ночном небе 19 декабря

Земля, комета, атмосфера, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 03:30 Фото: freepik
Комета 3I/ATLAS 29 октября достигла ближайшей точки к Солнцу. Ожидается, что на минимальное расстояние от Земли она подойдет 19 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным JPL Horizons, комета 3I/ATLAS достигла перигелия – ближайшей к Солнцу точки своей орбиты – 29 октября в 16:47 по казахстанскому времени. Гелиоцентрическое расстояние кометы 3I/ATLAS в этот момент составило около 1,356 астрономических единиц (≈ 203 миллиона километров).

В момент перигелия комета находилась между орбитами Земли и Марса. Ее угловое расстояние от Солнца было меньше 15°, поэтому с Земли за ней наблюдать не могли.

Теперь комета начала свой путь из Солнечной системы. В течение ноября 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Дева. 3 ноября она пройдет на расстоянии около 97 миллионов километров от Венеры. Минимального расстояния от Земли – примерно 267 миллионов километров – она ожидаемо достигнет 19 декабря.

3I/ATLAS – третье за всю историю наблюдений небесное тело, прилетевшее в Солнечную систему из-за ее пределов. Его открыли 1 июля 2025 года. Другие два межзвездных объекта – 1I/’Oumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019).

Ранее сообщалось, что комета размером с Манхэттен внезапно изменила цвет перед сближением с Землей.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
