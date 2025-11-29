Комета размером с Манхэттен стремительно приближается к Земле, но внезапно потускнела

Комета 3I/ATLAS за последние несколько дней заметно потеряла в яркости, хотя продолжает быстро сближаться с Землей, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН), ее звездная величина увеличилась с 10,1 до 10,6, что означает падение яркости примерно до 63% от уровня шестидневной давности.

Это выглядит парадоксально: дистанция между объектом и Землей сократилась на 10 млн километров, а светимость – упала. Основной причиной специалисты считают постепенное удаление кометы от Солнца. Поскольку свет от комет – отраженный, уменьшение солнечного облучения закономерно приводит к снижению яркости. Однако астрономы не исключают и внутренних факторов: возможные изменения структуры ядра могут влиять на альбедо и уменьшать видимую яркость.

Даже с учетом падения светимости 3I/ATLAS остается одной из самых заметных комет на небе – занимает четвертое место среди сотни объектов, доступных для наблюдений. Первое по-прежнему удерживает комета C/2025 A6 (Lemmon), которая за месяц потускнела почти в десять раз, но все еще остается относительно яркой.

Снимки кометы, поступающие в последние дни, демонстрируют необычную "рваную" структуру хвоста, которая меняется буквально в режиме реального времени. Это делает объект особенно интересным для наблюдений как профессиональных астрономов, так и любителей.

Главная интрига сейчас – решится ли NASA перенаправить к комете свои ключевые орбитальные телескопы Hubble и James Webb. Оба аппарата уже наблюдали 3I/ATLAS несколько месяцев назад, когда она находилась значительно дальше от Солнца. В ближайшие 2-3 недели технические условия должны позволить провести новые съемки без риска для оптики, однако космическое агентство пока не комментирует возможные планы.

27 ноября специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой необычной детали межзвездного объекта 3I/ATLAS, больше известного как "комета-корабль".

