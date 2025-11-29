#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Наука и технологии

Комета размером с Манхэттен стремительно приближается к Земле, но внезапно потускнела

комета, Земля, 3I/ATLAS, ученые, наука , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 20:38 Фото: pixabay
Комета 3I/ATLAS за последние несколько дней заметно потеряла в яркости, хотя продолжает быстро сближаться с Землей, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН), ее звездная величина увеличилась с 10,1 до 10,6, что означает падение яркости примерно до 63% от уровня шестидневной давности.

Это выглядит парадоксально: дистанция между объектом и Землей сократилась на 10 млн километров, а светимость – упала. Основной причиной специалисты считают постепенное удаление кометы от Солнца. Поскольку свет от комет – отраженный, уменьшение солнечного облучения закономерно приводит к снижению яркости. Однако астрономы не исключают и внутренних факторов: возможные изменения структуры ядра могут влиять на альбедо и уменьшать видимую яркость.

Даже с учетом падения светимости 3I/ATLAS остается одной из самых заметных комет на небе – занимает четвертое место среди сотни объектов, доступных для наблюдений. Первое по-прежнему удерживает комета C/2025 A6 (Lemmon), которая за месяц потускнела почти в десять раз, но все еще остается относительно яркой.

Снимки кометы, поступающие в последние дни, демонстрируют необычную "рваную" структуру хвоста, которая меняется буквально в режиме реального времени. Это делает объект особенно интересным для наблюдений как профессиональных астрономов, так и любителей.

Главная интрига сейчас – решится ли NASA перенаправить к комете свои ключевые орбитальные телескопы Hubble и James Webb. Оба аппарата уже наблюдали 3I/ATLAS несколько месяцев назад, когда она находилась значительно дальше от Солнца. В ближайшие 2-3 недели технические условия должны позволить провести новые съемки без риска для оптики, однако космическое агентство пока не комментирует возможные планы.

27 ноября специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой необычной детали межзвездного объекта 3I/ATLAS, больше известного как "комета-корабль".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Комета размером с Манхэттен внезапно изменила цвет перед сближением с Землей
00:48, 31 октября 2025
Комета размером с Манхэттен внезапно изменила цвет перед сближением с Землей
Земляне увидят комету размером с Манхэттен на ночном небе 19 декабря
03:30, 31 октября 2025
Земляне увидят комету размером с Манхэттен на ночном небе 19 декабря
Комета размером с Манхэттен снова удивила ученых
23:08, 27 ноября 2025
Комета размером с Манхэттен снова удивила ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: