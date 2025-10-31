#Народный юрист
Наука и технологии

Главную миссию науки озвучил Касым-Жомарт Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:29 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 31 октября 2025 года на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", подчеркнул, что Казахстан будет и впредь всесторонне развивать свои университеты, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что сильные университеты – это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира.

"Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике. Выдающемуся сыну казахского народа, известному академику Канышу Сатпаеву принадлежат слова: "Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді" ("Настоящий ученый всю свою жизнь посвящает служению своему народу и всему человечеству"). Действительно, главная миссия науки – служить во благо человечества. Поэтому убежден, что научные достижения призваны способствовать прогрессу всего мирового сообщества".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что наука и знания – это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности.

"Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии".Касым-Жомарт Токаев

В завершение президент отметил, что в стране очень много талантливых, способных, интеллектуальных граждан. Он подчеркнул, что верит в созидательную энергию народа.

"Реформы, которые мы проводим общими усилиями, – это магистральный путь к светлому будущему Казахстана. Поэтому мы продолжим, опираясь на образование и науку, строить Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Хочу отдельно отметить особый вклад наших стратегических партнеров, образовательных и научных учреждений в реализацию этой ответственной миссии. Вы активно способствуете расширению горизонтов науки и повышению потенциала главного богатства нашей страны – человеческого капитала", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства заявил, что Казахстан запустил пилотный проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
