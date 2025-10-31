Токаев: Образование и наука – это движущие силы, способные изменить мир

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2025 года выступил на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что образование и наука – это важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира. По его словам, проводимый сегодня форум – яркое тому подтверждение.

"Это действительно очень важное мероприятие, уникальная площадка, на которой высказываются ценные идеи, вырабатываются прогнозы развития глобального образования и науки. Со вчерашнего дня в Астане проходят встречи руководителей и представителей ведущих университетов мира, идет интенсивный обмен мнениями. Ученые и эксперты международного уровня обсуждают в нашей столице актуальные вопросы. И сегодня руководители престижных в академической среде мировых вузов делятся с нами своими глубокими размышлениями. Выражаю всем вам искреннюю признательность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что образование и наука – это движущие силы, способные изменить мир, а университеты – центры передовых идей и научных исследований.

"Сейчас, когда человечество вступило в эпоху кардинальной трансформации, учебные заведения должны соответствовать требованиям времени, идти в фарватере преобразований. Безусловно, без этого невозможны развитие и прогресс. Казахстан придает особое значение развитию системы образования и науки. С 2019 года финансирование данной сферы выросло в три раза. Расширяется самостоятельность вузов, увеличивается количество исследовательских университетов. Принят новый Закон "О науке и технологической политике". Учрежден Национальный совет по науке и технологиям при президенте. Государство оказывает всестороннюю поддержку ученым, особенно молодым исследователям. Одной из ключевых задач остается обеспечение равного доступа к высшему образования для всех граждан", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев остановился на мерах государственной поддержки по обеспечению подрастающего поколения доступом к качественному образованию.

"С 2024 года в стране реализуется программа "Национальный фонд – детям". В соответствии с ней 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда начисляется на счета детей. Таким образом, в Казахстане каждый ребенок до 18 лет получает финансирование из Национального фонда. Указанные средства не могут быть использованы досрочно. По достижении совершеннолетия молодые граждане смогут направить накопленные средства на приобретение жилья или получение образования. Кроме того, запущена единая накопительная система "Келешек" для детей старше пяти лет. В данной системе аккумулируются добровольные родительские взносы, выделяемый государством первоначальный образовательный капитал, ежегодная государственная премия и инвестиционный доход. У всех проектов одна ключевая цель – обеспечение подрастающему поколению доступа к качественному образованию. Кроме того, молодежи предоставляются беспроцентные образовательные займы и различные гранты. Проводится модернизация инфраструктуры высшего образования, возводятся новые учебные корпуса (кампусы). В регионах при высших учебных заведениях ведется строительство студенческих общежитий", – сообщил он.

