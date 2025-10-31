"Исключительно важный элемент": Токаев о новой национальной идентичности казахстанцев

Выступая 31 октября 2025 года на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что инвестиции в сферу образования и науки – это шаг, направленный на обеспечение светлого будущего Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что наша страна ставит перед собой высокие цели: модернизировать экономику, сформировать новые производственные секторы, интегрировать технологии искусственного интеллекта во все отрасли и обеспечить развитие Казахстана как полноценного цифрового государства.

"Казахстан сделал уверенный шаг на пути к тому, чтобы стать технологически развитой страной. Не будет преувеличением сказать, что это исключительно важный элемент нашей новой национальной идентичности. Сегодняшние спикеры акцентировали внимание на роли искусственного интеллекта как нового фундаментального двигателя общего глобального прогресса. Действительно, благодаря этой уникальной технологии у человечества есть потенциал для того, чтобы совершить значительный шаг вперед. Ожидается, что к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП превысит 15 трлн долларов. Но какая именно страна извлечет наибольшую выгоду из развития ИИ? Это чрезвычайно интересный вопрос, требующий всестороннего анализа. И хотя ответ на него, казалось бы, не так уж сложен, мы должны признать, что этот вопрос непосредственно определяет будущее человечества. В Казахстане развитие и всесторонняя интеграция технологий ИИ становятся наивысшим стратегическим приоритетом. Особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ. С этой целью с начала этого года мы запустили программу AI-Sana, которую уже завершили более 540 тыс. студентов. Кроме того, курсы по искусственному интеллекту введены в качестве обязательной дисциплины во всех школах и университетах. Осуществляется подготовка к открытию IT-университета", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил о договоренностях с компанией OpenAI, достигнутых во время его визита в США в сентябре.

"В результате Казахстан запустил пилотный проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT. Благодаря этим инициативам Казахстан осуществляет комплексную цифровую трансформацию образования, используя потенциал искусственного интеллекта", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства подчеркнул, что образование и наука – это движущие силы, способные изменить мир, а университеты – центры передовых идей и научных исследований.