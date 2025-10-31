Что за "зеленый" объект пронесся над Москвой и куда упали его фрагменты, выяснили ученые

Ученые выяснили детали о ярком объекте, пролетевшем над Москвой 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сегодня, 31 октября, рассказали, что фрагменты "московского" тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург

"По полученным данным, в атмосферу Земли вошел и был разрушен в ней железный или железно-каменный метеорит размером около метра. Согласно результатам триангуляции движения тела по 274 измерениям, собранным с камер в городах Жуковский (Московская область) и Калязин (Тверская область), небесное тело вошло в атмосферу Земли со скоростью около 35 км/с под углом около 14 градусов к поверхности и стало видимым приблизительно в 06:32:15 мск на высоте около 150 км в окрестностях города Тотьма Вологодской области. Быстро снижаясь и раскаляясь об атмосферу, тело пронеслось огненным болидом по направлению с востока на запад, пройдя над городами Вологда и Череповец и над северной частью Рыбинского водохранилища. Примерно на 20-й секунде видимого полета тело было интенсивно разрушено на высоте около 42 км в ходе двух мощных взрывов, произошедших в окрестностях города Пестово (Новгородская область), в окрестностях которого и в соседних населенных пунктах должны были наблюдаться исключительно сильные световые вспышки в зените, возможно сопровождаемые звуковыми ударами. Спустя 4 секунды после этого, в ходе еще одного, последнего, взрыва, объект был окончательно разрушен на высоте около 32 км, после чего фрагменты тела выпали на Землю вдоль траектории движения объекта в четырехугольнике, приблизительно образованном населенными пунктами Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово", – сказано в отчете лаборатории.

Фото: xras.ru

Отмечается, что на поверхности Земли могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером порядка 1 см и несколько более крупных тел размером от теннисного до баскетбольного мяча.

"Место выпадения фрагментов выглядит исключительно неблагоприятно с точки зрения перспектив обнаружения остатков тела, содержит значительное число болот, озер и трудно доступных лесных массивов, хотя чисто статистически сохраняется возможность выпадения части фрагментов непосредственно вблизи или даже на территории расположенных в этих местах населенных пунктов. Можно заметить, что вероятная металлическая природа метеорита упрощает его поиск и идентификацию", – добавили ученые.

При этом все еще отсутствуют какие-либо кандидаты на роль "московского" болида в каталогах близких сближений в интервале с 26 по 28 октября.

"Вопрос о возможности идентификации тела с ранее исключенным объектом US6 пока остается открытым. При этом возможность атрибутации болида как космического аппарата DRO-B, несмотря на сходство некоторых баллистических параметров, по-видимому, считается исключенной. Хотя достоверных подтверждений нахождения DRO-B на орбите, которые сняли бы все вопросы в этой связи, пока не поступало, есть ожидания, что они поступят в скором времени. Орбита объекта обладает некоторыми нестандартными особенностями, благодаря которым он и имел возможность необычно долго наблюдаться в атмосфере. В этой связи есть надежда, что в некотором будущем появятся серьезные научные исследования, которые окончательно определят орбиту тела и его классификацию", – резюмировали в лаборатории.

Утром 27 октября 2025 года над столицей России и Подмосковьем пролетел яркий зеленый небесный объект. Эксперты предполагали, что это мог быть сгоревший в атмосфере метеорит или космический мусор, отмечает издание. Параллельно выяснилось, что NASA закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. Российские эксперты предположили его возможную связь с "московским" болидом.