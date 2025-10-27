#АЭС в Казахстане
Мир

Неопознанный яркий объект пролетел над Москвой

, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 10:51
Утром 27 октября 2025 года над столицей России и Подмосковьем пролетел яркий зеленый небесный объект, сообщает Zakon.kz.

Горящее зеленым светом небесное тело, похожее на метеорит, наблюдали около 6:30 утра, пишет "Комсомольская правда".

Эксперты предполагают, что это мог быть сгоревший в атмосфере метеорит или космический мусор, отмечает издание.

Небесный объект стремительно и бесшумно пролетел над Москвой и областью, а затем рассыпался на сверкающие части. Загадочное явление длилось всего несколько секунд.

Официальных комментариев, что это был за объект, в российских источниках на данный момент нет.

Похожий метеорит с синим свечением осветил небо над Португалией и Испанией в мае 2024 года.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
