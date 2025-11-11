#Народный юрист
Наука и технологии

Найдены остатки пролетевшего над Москвой болида – первые кадры

остатки метеорита, пролетевшего над Москвой, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:13 Фото: Telegram/ГЕОХИ РАН/Константин Рязанцев
Ученые разыскали остатки метеорита, пролетевшего над Москвой 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).

Фото: Telegram/ГЕОХИ РАН/Константин Рязанцев

"Да, это был метеорит. Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года. Образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания (г. Дедовск, Московская область) и Уральский Федеральный Университет (г. Екатеринбург). Предварительные исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. Исследования и поиски продолжаются!" – указано в описании к фотографиям найденного неземного объекта.

остатки метеорита, пролетевшего над Москвой, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:13

Фото: Telegram/ГЕОХИ РАН/Константин Рязанцев

31 октября в Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что фрагменты "московского" тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.

остатки метеорита, пролетевшего над Москвой, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:13

Фото: Telegram/ГЕОХИ РАН/Константин Рязанцев

Утром 27 октября 2025 года над столицей России и Подмосковьем пролетел яркий зеленый небесный объект. Эксперты предполагали, что это мог быть сгоревший в атмосфере метеорит или космический мусор, отмечает издание. Параллельно выяснилось, что NASA закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. Российские эксперты предположили его возможную связь с "московским" болидом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
