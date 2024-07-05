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Почему кошки дерут мебель, выяснили ученые

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 08:30 Фото: pixabay
Ученые наконец-то выяснили, почему кошки дерут мебель, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, основная причина – стресс. Оказалось, что больше всего испытывают стресс кошки, живущие с маленькими детьми. По мнению ученых, из-за них кошки не могут выдохнуть.

Кроме того, коты могут "перегреваться" после продолжительной игры с хозяевами. Такие игрища рекомендуют устраивать с перерывами.

Также выяснилось, что от стресса помогают места, где можно спрятаться. Поэтому в числе рекомендаций еще и покупка специального домика, где кошка сможет уединиться.

В России, например, от скуки кошка устроила пожар в квартире.

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