Почему кошки дерут мебель, выяснили ученые
Фото: pixabay
Ученые наконец-то выяснили, почему кошки дерут мебель, сообщает Zakon.kz.
По данным New York Post, основная причина – стресс. Оказалось, что больше всего испытывают стресс кошки, живущие с маленькими детьми. По мнению ученых, из-за них кошки не могут выдохнуть.
Кроме того, коты могут "перегреваться" после продолжительной игры с хозяевами. Такие игрища рекомендуют устраивать с перерывами.
Также выяснилось, что от стресса помогают места, где можно спрятаться. Поэтому в числе рекомендаций еще и покупка специального домика, где кошка сможет уединиться.
В России, например, от скуки кошка устроила пожар в квартире.
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