Астрофизики выяснили, что у Земли до 2083 года будет новая мини-луна

Согласно новому исследованию, в космосе был идентифицирован небольшой астероид, который, по-видимому, следует за орбитой Земли. PN7 – очень редкий тип небольших небесных тел, обычно называемых "квазилунами", сообщает Zakon.kz.

Как пишет BGR, если данные исследования, опубликованные Американским астрономическим обществом в Исследовательских заметках AAS, точны, то астероид под названием 2025 PN7 спокойно летает в наших окрестностях с 1960-х годов. Однако, в отличие от нашей более известной Луны, он не является луной в полном смысле этого слова и, вероятно, останется на нашей орбите всего 60 лет.

Считается, что PN7 – очень редкий тип небольших небесных тел, обычно называемых "квазилунами". Астероид, по-видимому, вращается вокруг Земли, как и наша Луна, но на самом деле его присутствие – всего лишь совпадение.

Вместо того, чтобы вращаться вокруг нашей планеты, PN7 вращается вокруг Солнца, как и любое другое крупное небесное тело. Однако по чистой случайности эта орбита почти в точности совпадает с земной, поэтому создается впечатление, что астероид следует за нами.

Астероид PN7 был первоначально обнаружен в начале этого года астрономами Гавайского университета. Во время планового обзора ночного неба исследователь случайно заметил странно устойчивую точку, движущуюся на фоне звезд синхронно с орбитой Земли. После продолжительного наблюдения за точкой исследователи отправили запрос в NASA на официальное заключение, и результат оказался положительным.

Важно, что как и в случае с большинством предположительно опасных астероидов, вероятность того, что он приблизится к нам, практически равна нулю. PN7 продолжит движение по нашей солнечной орбите примерно до 2083 года, после чего его траектория унесет его в неизвестность.

Ранее что за "зеленый" объект пронесся над Москвой и куда упали его фрагменты, выяснили ученые.