У Земли нашли новую квазилуну

Неизвестную квазилуну, которая десятилетиями незаметно следовала по орбите возле Земли, обнаружили ученые, сообщает Zakon.kz.

Объект получил обозначение 2025 PN7. Он входит в группу примерно из семи квази-спутников, разделяющих орбиту Земли вокруг Солнца.

Данные о космическом объекте, который заметила обсерватория Pan-STARRS на Гавайях объект 2 августа 2025 года, опубликованы в статье на сайте Notes of the American Astronomical Society. После обнаружения исследователи изучили архивные снимки и нашли следы 2025 PN7 на изображениях, датированных 2014 годом, пишет "Наука".

Анализ показывает, что камень находился на стабильной орбите около 60 лет и сохранит похожую траекторию еще примерно столько же, прежде чем уйдет из фазового резонанса с орбитой нашей планеты.

Диаметр 2025 PN7 составляет около 19 метров, а расстояние до Земли колеблется в пределах от 2,8 до 60 млн километров. Объект был обнаружен в созвездии Южной Рыбы. Этот астероид относится к довольно редкой группе околоземных тел.

У Земли есть только один настоящий естественный спутник – Луна, но астероиды с близкими к земной орбитами подвергаются ее гравитационному влиянию. В результате квази-спутники кажутся идущими рядом с Землей по пути вокруг Солнца, не будучи при этом полностью гравитационно захваченными. Проще говоря, они не обращаются вокруг планеты, а лишь "держат шаг" с ней в общей орбите.

Такие объекты больше похожи на временных попутчиков, чем на настоящие луны. Их не следует путать с "минилунами" – телами, которые ненадолго захватываются гравитацией Земли и обращаются вокруг нее в течение нескольких недель или месяцев, прежде чем вырваться. Год назад небольшой околоземный астероид на короткое время попал под влияние Земли и стал ее минилуной примерно на два месяца. Минилуны встречаются чаще, чем квазиспутники.

Самый известный квазиспутник – Камоалева (официальное обозначение 2016 HO3). Этот вытянутый объект, открытый 27 апреля 2016 года, имеет размеры от 40 до 100 метров. Китайская миссия Tianwen-2, запущенная в мае, нацелена на стыковку с Камоалева и отбор образцов, которые прилетят на Землю в 2027 году, чтобы дать подсказки о происхождении Солнечной системы.

3 сентября 2025 года на минимальном расстоянии от Земли пролетел астероид размером с Челябинский метеорит.