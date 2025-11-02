#Народный юрист
Наука и технологии

О тренде на "глупые дома" и отказе от "умных домов" рассказала эксперт по недвижимости

Умные дома перестали пользоваться спросом у покупателей, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 03:44 Фото: pixabay
Вице-президент по исследованиям в международной некоммерческой организации Global Wellness Institute Бет Макгроарти рассказала о развитии новой тенденции, которая вынуждает все больше людей отказываться от "умных домов", сообщает Zakon.kz.

Своими выводами она поделилась с изданием Axios 1 ноября. По словам эксперта, в последнее время появился тренд на "глупые дома", в которых люди отказываются от стилизованных под объекты НАСА устройств в пользу тех, на которых установлены "старомодные" кнопки, переключатели и ручки. Кроме того, люди стали активнее проектировать в своих домах места, в которых можно отдохнуть от гаджетов.

Так, согласно отчету американской компании Zillow, которая занимается риэлторскими услугами, одним из главных трендов будущего года стал запрос на "уютные уголки для чтения", расположенные под лестницей, у окна или в просторной комнате, где люди могут провести время вне цифровой среды.

"Дом, в котором технологии всегда находятся на заднем плане, работают и слушают, вызывает беспокойство, а не способствует восстановлению", – считает архитектор Ян М. Ван.

Axios отмечает, что возвращение к пространству без большого количества технологий – это нечто большее, нежели ностальгия по эпохе без интернета. По данным издания, на решение вернуться к традиционным домам могли повлиять:

  • растущие цены на интеллектуальные устройства;
  • быстрый темп развития технологий, из-за чего эти устройства нуждаются в постоянном обновлении;
  • необходимость справляться с техническими неполадками.

Говоря о новых трендах, стоит обратить внимание на, ставшее вирусным в модных кругах, пальто Мелании Трамп с оранжевой отделкой по типу iPhone 17.

Алия Абди
Алия Абди
