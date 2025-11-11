Обрушение облицовки дома на людей в Астане: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве 11 ноября 2025 года рассказал о состоянии людей, пострадавших при обрушении облицовки здания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов сообщил, что трое на сегодня уже находятся в палатах и получают необходимую помощь.

"Двое пострадавших находятся в реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое. Да, наша коллега, молодой фельдшер, находится на сегодня в тяжелом положении. Она в реанимации. Мы, все врачи, наши специалисты совместно коллегиально консилиумом принимаем решения и оказываем ей помощь. В целом медики, особенно врачи скорой медицинской помощи, каждый день выходят на службу и работают зачастую, рискуя собственной жизнью. Желаем ей скорейшего выздоровления и сделаем все от нас зависящее", – добавил он.

Все пострадавшие, по его словам, находятся в одном стационаре.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в районе Алматы. Под завалами оказались пять человек. В их числе – двое сотрудников скорой помощи, которые получили травмы. 23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.