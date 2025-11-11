#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Обрушение облицовки дома на людей в Астане: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Астана, жилой дом, Минздрав, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:36 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве 11 ноября 2025 года рассказал о состоянии людей, пострадавших при обрушении облицовки здания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов сообщил, что трое на сегодня уже находятся в палатах и получают необходимую помощь.

"Двое пострадавших находятся в реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое. Да, наша коллега, молодой фельдшер, находится на сегодня в тяжелом положении. Она в реанимации. Мы, все врачи, наши специалисты совместно коллегиально консилиумом принимаем решения и оказываем ей помощь. В целом медики, особенно врачи скорой медицинской помощи, каждый день выходят на службу и работают зачастую, рискуя собственной жизнью. Желаем ей скорейшего выздоровления и сделаем все от нас зависящее", – добавил он.

Все пострадавшие, по его словам, находятся в одном стационаре.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в районе Алматы. Под завалами оказались пять человек. В их числе – двое сотрудников скорой помощи, которые получили травмы. 23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Минздраве высказались о шансах Ербаяна Мухтара на восстановление
14:25, Сегодня
В Минздраве высказались о шансах Ербаяна Мухтара на восстановление
В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших
16:13, 08 ноября 2025
В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев
12:58, Сегодня
Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: