О сильных вспышках на Солнце заявили ученые

Сильные вспышки возобновились на Солнце впервые за почти две недели, в ночь на 29 ноября 2025 года звезда произвела целых три события класса М, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что в 03:00 по Астане активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса – первых с 16 ноября.

"Самой сильной стала первая из трех вспышек, классифицированная как M5.9. Это означает, что мощность события составила 59% от порога высшего бала X. Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера", – говорят ученые.

По словам исследователей, пока всплеск не такой активный, как ожидалось и по сравнению с тем, что происходило три недели назад. Тогда, появившиеся с той стороны Солнца активные центры, стали причиной самых крупных вспышек и магнитных бурь года. Но в этот раз ситуация выглядит менее наряженной.

"Наблюдать события на краю Солнца можно в довольно расслабленном созерцательном состоянии, размышляя об их эстетических особенностях и, в целом, о величии мироздания. Оставаться в таком настроении можно будет еще 2-3 дня, после чего, если обнаружится, что энергия здесь не закончилась, из этого состояния поневоле придется выйти и, взяв карандаш и бумагу, начать считать, сколько и чего с этого момента может отсюда прилететь по Земле". Лаборатория солнечной астрономии

Главная звезда сцены, область 4274, пока еще находится за краем Солнца, но, судя по всему, очень близко. Видимые на севере над левым краем Солнца вершины магнитных петель, скорее всего, принадлежат уже ей, резюмировали в лаборатории.

Астрономы выяснили, что Солнце не является точным центром Солнечной системы. Николай Коперник (1473-1543), польский астроном и ученый, первым убедительно доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Современные исследования частично опровергают представленные им версии.