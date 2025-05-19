Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

На краю солнечного диска в понедельник, 19 мая, произошла вспышка класса M3.2, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Явление длилось 13 минут.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не повлияет на Землю.





"Как и ранее, активность наблюдается на краю Солнца – до Земли могут дойти только самые мощные выбросы. Но вероятность того, что активная область просуществует до второй половины недели и окажется обращенной к нашей планете, сейчас крайне мала", – отметили специалисты.

А 17 мая сообщалось, что на Землю обрушилась очередная магнитная буря.