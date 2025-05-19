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События

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Солнце, вспышка, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:38 Фото: pixabay
На краю солнечного диска в понедельник, 19 мая, произошла вспышка класса M3.2, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Явление длилось 13 минут.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не повлияет на Землю.


"Как и ранее, активность наблюдается на краю Солнца – до Земли могут дойти только самые мощные выбросы. Но вероятность того, что активная область просуществует до второй половины недели и окажется обращенной к нашей планете, сейчас крайне мала", – отметили специалисты.

А 17 мая сообщалось, что на Землю обрушилась очередная магнитная буря. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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