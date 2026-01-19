Сильное землетрясение в Пакистане: есть жертвы, разрушены дома

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Подземные толчки вызвали серьезную панику, оползни и разрушения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился в 268 километрах к северо-востоку от города Баттаграм, где проживают 700 000 человек.



Толчки произошли утром в понедельник, 19 января, в 11:21 по местному времени (Asia/Karachi GMT +5).

Как сообщает Геологическая служба США, очаг подземных толчков располагался на глубине 35 километров.

Фото: EMSС

Казахстанские сейсмологи также зафиксировали точки на территории Кашмира. По информации Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение произошло 19 января 2026 года в 11:21 по времени Астаны (в 06:21 по Гринвичу).

"Координаты эпицентра: 36.43 градуса северной широты, 73.97 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.2. Энергетический класс К=13.5", – отмечается в сообщении.

🚨زلزلے کے باعث گلگت بلتستان اور ہنزہ کے پہاڑوں پر لینڈسلائیڈنگ، ہنزہ کے گاؤں چپورسن میں زلزلے کے باعث مکانات اورسڑکیں متاثر۔۔ pic.twitter.com/XutePuRweG — Azaad Urdu (@azaad_urdu) January 19, 2026

Как сообщают местные СМИ, в Исламабаде тряска ощущалась такой силы, что вызвала панику среди населения.

گلگت بلتستان میں 5.9 شدت اور 35 کلومیٹر گہرائی کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے بیشتر شمالی علاقوں، پشاور، اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔#Earthquake #Pakistan pic.twitter.com/vZLUtzlbp4 — آزاد پرندہ (@azadparinda0081) January 19, 2026

Также были существенные подземные толчки в Хунзе (граница Индии и Пакистана) и Наджаре. Там в нескольких местах сошел оползень, который перекрыл дорогу.

اسلام آباد،راولپنڈی ،پشاور اورگلگت بلتستا ن میں زلزلے کےجھٹکے ،شد ت 5.8ریکارڈ

ہنزہ کے گاؤں چپورسن میں زلزلے کےباعث مکانات اورسڑکیں متاثر

زلزلے کے باعث ہنزہ کے ریشت گاؤں میں لینڈسلائیڈنگ ،رابطہ سڑک متاثر

ہنزہ کے علاقے شٹمرگ اور زودخون میں بھی زلزلے سے مکانات متاثر

گینش سمیت… pic.twitter.com/yqnss7ZWvR — Ghazanfar Abbas (@ghazanfarabbass) January 19, 2026

Движение земной коры чувствовалось в различных точках Пакистана. Из многих горных районов поступали сообщения об оползнях, сообщает Azaad Urdu.

Землетрясение было настолько сильным, что люди вышли из своих домов и офисов на открытые пространства, крича в панике призывы о помощи.

🛑 بالائی علاقوں میں شدید زلزلہ.. پہاڑ لرز گئے!!

گلگت ریجن کے مختلف اضلاع میں 5.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ متعدد علاقوں سے لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاعات ہیں۔ تاحال جانی و مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی، مزید تفصیلات کا… pic.twitter.com/TPlKOUMRRk — WeatherWalay (@weatherwalay) January 19, 2026

Как пишут местные издания, администрация и соответствующие органы внимательно следят за ситуацией. Первоначальные сообщения не поступали о каких-либо серьезных финансовых потерях. Но позже поступила информация от местных властей о гибели человека. Мужчина погиб на северо-западе Кашмира из-за разрушения ряда жилых домов.

Из-за человеческих жертв власти издали директиву для гражданского населения, чтобы жители проявили осторожность и оставались в безопасных местах в случае возможных повторных подземных толчков.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Indonesia Air Transport с пассажирами исчез с радаров над Индонезией. На борту находились 11 человек. Позже лайнер обнаружили на вершине горы.