#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Сильное землетрясение в Пакистане: есть жертвы, разрушены дома

подземные толчки, сейсмоопасность, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 19:08 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Подземные толчки вызвали серьезную панику, оползни и разрушения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился в 268 километрах к северо-востоку от города Баттаграм, где проживают 700 000 человек.

Толчки произошли утром в понедельник, 19 января, в 11:21 по местному времени (Asia/Karachi GMT +5).

Как сообщает Геологическая служба США, очаг подземных толчков располагался на глубине 35 километров.

Фото: EMSС

Казахстанские сейсмологи также зафиксировали точки на территории Кашмира. По информации Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение произошло 19 января 2026 года в 11:21 по времени Астаны (в 06:21 по Гринвичу).

"Координаты эпицентра: 36.43 градуса северной широты, 73.97 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.2. Энергетический класс К=13.5", – отмечается в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, в Исламабаде тряска ощущалась такой силы, что вызвала панику среди населения.

Также были существенные подземные толчки в Хунзе (граница Индии и Пакистана) и Наджаре. Там в нескольких местах сошел оползень, который перекрыл дорогу.

Движение земной коры чувствовалось в различных точках Пакистана. Из многих горных районов поступали сообщения об оползнях, сообщает Azaad Urdu.

Землетрясение было настолько сильным, что люди вышли из своих домов и офисов на открытые пространства, крича в панике призывы о помощи.

Как пишут местные издания, администрация и соответствующие органы внимательно следят за ситуацией. Первоначальные сообщения не поступали о каких-либо серьезных финансовых потерях. Но позже поступила информация от местных властей о гибели человека. Мужчина погиб на северо-западе Кашмира из-за разрушения ряда жилых домов.

Из-за человеческих жертв власти издали директиву для гражданского населения, чтобы жители проявили осторожность и оставались в безопасных местах в случае возможных повторных подземных толчков.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Indonesia Air Transport с пассажирами исчез с радаров над Индонезией. На борту находились 11 человек. Позже лайнер обнаружили на вершине горы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Пакистане произошло землетрясение
13:21, 12 апреля 2025
В Пакистане произошло землетрясение
Землетрясение ощутили жители Румынии и Молдовы
20:18, 16 сентября 2024
Землетрясение ощутили жители Румынии и Молдовы
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение в Афганистане
11:09, 10 мая 2025
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение в Афганистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: