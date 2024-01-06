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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

сейсмограф Фото: Indiana University
Специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали подземные толчки на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло 6 января в 7:12 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположен в 728 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

  • Энергетический класс землетрясения: 10.9.
  • Магнитуда MPV: 4.9.
  • Глубина: 30 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.

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