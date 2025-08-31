#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые заявили о новой зоне мегаземлетрясений

Руины, разломы, люди, бедствие, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 03:59 Фото: pexels
Под Атлантическим океаном зафиксировано формирование нового тектонического разлома, который в будущем может вызвать разрушительные землетрясения и цунами, сообщает Zakon.kz.

По информации Science Focus, несмотря на то, что Атлантика традиционно считалась сейсмически спокойным регионом, Португалия, находящаяся вдали от известных тектонических разломов, уже испытывала сильные подземные толчки.

Так, землетрясение 1969 года проявило признаки, характерные для зон субдукции – областей, где сталкиваются литосферные плиты, несмотря на то, что ранее подобные процессы здесь не фиксировались.

Ученые сопоставили данные сейсмических станций и результаты компьютерного моделирования дна к юго-западу от Португалии. В результате они обнаружили признаки расслоения мантии. По мнению исследователей, вода на протяжении миллионов лет проникала в горные породы, ослабляя их и создавая условия для образования новой зоны субдукции в Атлантическом океане.

Прогнозируется, что в будущем эта зона может вызвать сильнейшие землетрясения и цунами и привести к масштабным тектоническим сдвигам. В долгосрочной перспективе ученые допускают даже объединение Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.

Ранее мы сообщали о том, что недавно Камчатку сотрясло сильное землетрясение. 22 августа местность настигло 19 афтершоков за сутки.

Аксинья Титова
