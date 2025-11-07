#Народный юрист
Наука и технологии

Ученые: Сегодня на Земле – самый сложный геомагнитный день 2025 года

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 12:06 Фото: pixabay
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что началась самая сильная геомагнитная буря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября стало известно из Telegram-канала лаборатории:

"Началось. Сегодня ожидается один из самых сложных, а, скорее всего, самый сложный, геомагнитный день года. Земля одновременно должна войти в зону действия крупной корональной дыры, а также выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших двое суток назад".

Фото: Telegram/lpixras

Фото: Telegram/lpixras

Как отметили ученые, судя по показаниям наземных и космических средств контроля, первый пункт расписания на день на данный момент выполнен.

"Планета несколько часов назад, как считается, вошла в поток плазмы из корональной дыры. При этом околоземное пространство уже накануне было возмущено на фоне происходящих вчерашних магнитных бурь, в результате чего добавившееся воздействие дыры перевело наблюдаемые параметры солнечного ветра в совсем экстремальные диапазоны. Особенно высокие значения сейчас наблюдаются для скорости ветра, которая достигает 700-800 км/с при нормальных значениях в 300-400 км/с. Примерно в 5-10 раз повышена температура окружающей Землю плазмы (сейчас составляет около полумиллиона градусов)".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, реакция магнитосферы Земли на данный момент довольно умеренная.

"С утра возобновились магнитные бури, которые пока держатся на низком и среднем уровня G1-G2. Тем не менее, скорее всего, в течение одного-двух часов они перейдут в сильные событий уровня G3. Признаки этого, к сожалению, уже наблюдаются. В любом случае все происходящее является лишь прелюдией и созданием фона для основного события – прихода облаков солнечной плазмы. С большой вероятностью первые, самые быстрые, части солнечных выбросов уже пришли к Земле (на графике скорости ветра наблюдается характерный скачок) и сейчас действуют на планету вместе с солнечным ветром. Основная масса плазмы будет подходить в течение суток. На данный момент не очень ясно, сколько ударов в итоге предстоит сегодня выдержать Земле. Скорее всего, облака по пути слились в одно и граница между ними будет неразличима".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как подчеркнули ученые, предварительное моделирование показывало, что наиболее плотные части солнечных облаков все же пройдут мимо планеты, а Землю заденeт периферийные области.

"В этом варианте сценария сегодняшние магнитные бури не должны превысить порог G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале). Если ситуация была оценена неправильно, и по планете придется фронтальный удар, то существует вероятность выхода на бури высшего уровня G5. Можно заметить, что при периферийном воздействии, непосредственный момент прихода основных масс плазмы на фоне уже находящихся в экстремальных зонах параметров солнечного ветра, может быть плохо различим и сформирует не резкий удар, а постепенное повышение на графиках. Модели, впрочем, прогнозировали резко ударное воздействие даже при касательных прохождениях. Посмотрим".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее ученые предупреждали, что 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря 2025 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
