Наука и технологии

Стало известно, когда Землю накроет самая сильная геомагнитная буря года

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 14:31 Фото: pixabay
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что в предстоящую пятницу, 7 ноября, ожидается самая сильная геомагнитная буря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 ноября, стало известно из Telegram-канала лаборатории:

"Сформирована первая модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы на пути от Солнца к Земле, а также предварительный прогноз геомагнитной активности. Прогноз на данный момент не учитывает последний, самый сильный выброс, произошедший сегодня ночью, и будет пересчитан в сторону усиления в течение суток. Независимо от того, что показывают графики, Земле завтра в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет".

Фото: Telegram/lpixras

По мнению ученых, модель движения плазмы (на видео) очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров.

"На данный момент даже в ослабленном виде (без учета ночного выброса) прогноз показывает на завтра бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как отметили ученые, единственным позитивным моментом является уверенность математических моделей, что удар будет краевым: основное ядро выброса, по их расчетам, проходит слева от Земли, и планету заденут периферийные участки плазменного облака.

"Впрочем, такой же прогноз они делали и накануне, тогда как по факту те облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури планетарного масштаба. Визуальный контроль также показывает, что все, выброшенное Солнцем, летит к Земле".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее мы писали, что рентген Земли показал нечто загадочное под пирамидой Сфинкса. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
