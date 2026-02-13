Ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик

На Солнце появился огромный смайлик. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 13 февраля 2026 года в Telegram-канале:

"Огромный смайлик размером 1,5 млн км представляет собой сейчас Солнце. Глазами звезды являются две крупные активные области (каждая размером примерно в 10 раз больше Земли), а "улыбку" образует гигантский протуберанец размером около полумиллиона км. Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса".

Фото: Telegram/lpixras

По данным ученых, смотрит Солнце в данный момент именно на Землю.

"Все остальные ближайшие планеты, Венера, Меркурий и Марс, находятся сейчас с обратной стороны", – добавили они.

