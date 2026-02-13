#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 12:19 Фото: pixabay
На Солнце появился огромный смайлик. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 13 февраля 2026 года в Telegram-канале:

"Огромный смайлик размером 1,5 млн км представляет собой сейчас Солнце. Глазами звезды являются две крупные активные области (каждая размером примерно в 10 раз больше Земли), а "улыбку" образует гигантский протуберанец размером около полумиллиона км. Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса".

Фото: Telegram/lpixras

По данным ученых, смотрит Солнце в данный момент именно на Землю.

"Все остальные ближайшие планеты, Венера, Меркурий и Марс, находятся сейчас с обратной стороны", – добавили они.

Ранее мы писали, что к Солнцу мчится редкий объект. Кто и когда увидит комету века, можете узнать здесь.

Читайте также
Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури
15:44, 14 октября 2025
Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури
Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце: ученые предупредили о воздействии на Землю
18:17, 05 ноября 2025
Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце: ученые предупредили о воздействии на Землю
Два "огненных костра" на Солнце: вспышки достигли уровня М
12:32, 13 октября 2025
Два "огненных костра" на Солнце: вспышки достигли уровня М
Последние
Популярные
Читайте также
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Сегодня
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Сегодня
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Сегодня
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
