Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за 3 месяца. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Накануне ученые заявили, что Земля начала пересекать границу действия корональной дыры.

"Находиться внутри потока планете придется не менее 4-5 суток, так что вопросы это значимые. Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно. При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее 3-го, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1-2", – отмечали они 14 сентября 2025 года.

Но уже сегодня, 15 сентября, в лаборатории заявили, что на Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3.

"Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи. Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Изначально ученые ожидали, что общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 суток, и в настоящее время это прогноз остается в силе.

"Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы (18-19 сентября. – Прим. ред.) этой недели. В то же время неправильно считать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации. В то же время, сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов, и никакое развитие ситуации не станет удивительным". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов.

