#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Наука и технологии

Археологи раскопали место, где должен был состояться Армагеддон

Местность, археология, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 06:25 Фото: Israel Antiquities Authority
Армагеддон – не только символическое название последнего решающего столкновения между силами добра и зла по библейскому пророчеству, но вполне конкретное место в современном Израиле. Оно известно под библейским названием "Гора Мегиддо" или "Гар-Мегиддон", сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyMail, в этой местности археологи объявили о находке уникальных артефактов возрастом 3300 лет. Во время раскопок, проведенных к востоку от искусственной горы, было найдено миниатюрное святилище, уцелевший зооморфный ритуальный сосуд в форме барана и один из древнейших в Израиле винный пресс возрастом 5000 лет.

Тель-Мегиддо, расположенный в долине Езреэль на севере Израиля, был стратегическим форпостом, который контролировал ключевые торговые пути в течение тысячелетий. По Библии, именно здесь, согласно Откровению 16:16, произойдет Армагеддон – апокалиптическая битва между добром и злом.

Кроме того, раскопки обнаружили погребальную зону вблизи храма, открытый алтарь для освящений и жилые здания, указывающие на расширение общины за пределы укрепленных стен. Винный пресс, описанный руководителями раскопок доктором Амиром Голани и Баранком Тзином как "убедительное доказательство" раннего производства вина, подтверждает косвенные свидетельства о виноделии в первых городских поселениях.

Глава Израильского музея древностей Эли Эскусидо назвал открытие "национальным сокровищем", подчеркнув, что раскопки слой за слоем раскрывают тысячи лет повседневной жизни, верований и урбанистического развития в долине Эзреэль.

Несмотря на то, что находки не доказывают буквальных событий Армагеддона, они рассказывают о социальной и духовной жизни людей тех времен, говорят ученые.

Ранее ученые обнаружили странные подземные находки возле пирамид в Гизе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Израиле нашли древнюю могилу мужчины с трепанацией черепа
23:16, 28 февраля 2023
В Израиле нашли древнюю могилу мужчины с трепанацией черепа
"Шар смерти": в водах Антарктиды обнаружили 30 новых существ
03:59, 10 ноября 2025
"Шар смерти": в водах Антарктиды обнаружили 30 новых существ
Когда Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
23:38, 09 ноября 2025
Когда Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: