Археологи раскопали место, где должен был состояться Армагеддон

Армагеддон – не только символическое название последнего решающего столкновения между силами добра и зла по библейскому пророчеству, но вполне конкретное место в современном Израиле. Оно известно под библейским названием "Гора Мегиддо" или "Гар-Мегиддон", сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyMail, в этой местности археологи объявили о находке уникальных артефактов возрастом 3300 лет. Во время раскопок, проведенных к востоку от искусственной горы, было найдено миниатюрное святилище, уцелевший зооморфный ритуальный сосуд в форме барана и один из древнейших в Израиле винный пресс возрастом 5000 лет.

Тель-Мегиддо, расположенный в долине Езреэль на севере Израиля, был стратегическим форпостом, который контролировал ключевые торговые пути в течение тысячелетий. По Библии, именно здесь, согласно Откровению 16:16, произойдет Армагеддон – апокалиптическая битва между добром и злом.

Кроме того, раскопки обнаружили погребальную зону вблизи храма, открытый алтарь для освящений и жилые здания, указывающие на расширение общины за пределы укрепленных стен. Винный пресс, описанный руководителями раскопок доктором Амиром Голани и Баранком Тзином как "убедительное доказательство" раннего производства вина, подтверждает косвенные свидетельства о виноделии в первых городских поселениях.

Глава Израильского музея древностей Эли Эскусидо назвал открытие "национальным сокровищем", подчеркнув, что раскопки слой за слоем раскрывают тысячи лет повседневной жизни, верований и урбанистического развития в долине Эзреэль.

Несмотря на то, что находки не доказывают буквальных событий Армагеддона, они рассказывают о социальной и духовной жизни людей тех времен, говорят ученые.

