Археологи раскопали место, где должен был состояться Армагеддон
Как пишет DailyMail, в этой местности археологи объявили о находке уникальных артефактов возрастом 3300 лет. Во время раскопок, проведенных к востоку от искусственной горы, было найдено миниатюрное святилище, уцелевший зооморфный ритуальный сосуд в форме барана и один из древнейших в Израиле винный пресс возрастом 5000 лет.
Тель-Мегиддо, расположенный в долине Езреэль на севере Израиля, был стратегическим форпостом, который контролировал ключевые торговые пути в течение тысячелетий. По Библии, именно здесь, согласно Откровению 16:16, произойдет Армагеддон – апокалиптическая битва между добром и злом.
Groundbreaking discovery pinpoints biblical location for the final battle between good and evil. https://t.co/vkihlK5erg— willwinforever (@willwinforever) November 5, 2025
Кроме того, раскопки обнаружили погребальную зону вблизи храма, открытый алтарь для освящений и жилые здания, указывающие на расширение общины за пределы укрепленных стен. Винный пресс, описанный руководителями раскопок доктором Амиром Голани и Баранком Тзином как "убедительное доказательство" раннего производства вина, подтверждает косвенные свидетельства о виноделии в первых городских поселениях.
Глава Израильского музея древностей Эли Эскусидо назвал открытие "национальным сокровищем", подчеркнув, что раскопки слой за слоем раскрывают тысячи лет повседневной жизни, верований и урбанистического развития в долине Эзреэль.
Несмотря на то, что находки не доказывают буквальных событий Армагеддона, они рассказывают о социальной и духовной жизни людей тех времен, говорят ученые.
