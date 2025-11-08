#Народный юрист
Наука и технологии

Ученые обнаружили странные подземные находки возле пирамид в Гизе

Пирамида, Египет, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 08:40 Фото: Archaeological Prospection
Любопытное новое открытие было сделано прямо под сенью Великих пирамид Гизы в Египте. Исследователи, используя передовые радиолокационные технологии, обнаружили то, что они описывают как "L-образную аномалию" рядом с Западным кладбищем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, это открытие было сделано международной группой исследователей под руководством Мотоюки Сато из японского Университета Тохоку.

Они использовали методы, позволяющие ученым визуализировать структуры глубоко под землей, не нарушая ее целостности. Это открытие выявило наличие ранее неизвестных сооружений.

Фото: Archaeological Prospection

Западное кладбище, царское захоронение рядом с пирамидами, где была обнаружена эта аномалия, долгое время было важным местом захоронения высокопоставленных египтян. Этот район тщательно изучали на протяжении многих лет, и, по словам авторов исследования, обнаруженная ими L-образная структура имеет размеры примерно 10 на 10 метров и находится всего в двух метрах под землей.

Его форма и глубина, в сочетании с использованием засыпанного песка, позволяют предположить, что он может быть создан человеком, хотя его первоначальное назначение остается неясным. L-образная форма была четко видна на радарных снимках, что дало группе хорошее представление о его размерах и местоположении.

Интересно, что под ней исследователи обнаружили более глубокую аномалию, на глубине до 10 метров, которая предполагает, что там может находиться нечто более крупное и сложное. На данный момент ни радар, ни резистивное сканирование не смогли проникнуть в этот глубокий слой. По мнению ученых, возможно, это может быть гробница, подземный ход или даже камера.

Ранее сообщалось о том, что мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" оказался на грани провала.

Аксинья Титова
