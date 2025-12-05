#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Явление, которое мы больше не увидим: небо подарит человечеству "рождественское чудо"

космос и планеты, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 13:25 Фото: pexels
Солнечный парад планет – соединение Марса и Венеры с Солнцем, ожидаемый в Рождество 2026 года, в следующий раз будет только в 23-м веке, сообщает Zakon.kz.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН провели математические расчеты, которые показали значительную редкость одновременного соединения на небе с Солнцем сразу двух ближайших к Земле планет – Венеры и Марса, которое ожидается в начале января 2026 года, с 6 по 9 число, в том числе в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

"С астрономической точки зрения, явление возникает, когда четыре тела – Земля, Солнце, Венера и Марс – в результате орбитального движения выстраиваются в пространстве в одну линию. В результате при наблюдении с Земли три других тела (Солнце, Венера и Марс) соединяются на небе практически в одну точку; в данном случае они сойдутся на расстояние около 1 градуса. 6 и 7 января угловое расстояние между планетами и Солнцем будет составлять около 1.2 градуса, а 8 числа – менее одного градуса. Одновременные соединения Марса и Венеры с Солнцем ближе, чем на градус, за последние 500 лет происходили всего трижды: в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии это явление можно будет наблюдать только четыре раза за тысячу лет: в январе 2026 года, затем в июне 2267 года, в декабре 2324 года и, наконец, в декабре 2623 года. Еще одно близкое, но все же превышающее 1 градус соединение наблюдалось относительно недавно – в октябре 2006 года", – рассказали в лаборатории.

планеты вокруг Солнца, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 13:25

Фото: xras.ru

Там указывают, что вероятность совпадения такого соединения с конкретным календарным днем составляет примерно один раз в 20 тысячелетий.

"Это значит, что если пересечение события с Рождеством придает ему в ваших глазах дополнительный романтический или мистический ореол, то чисто математические основания для этого есть. Событие совершенно точно происходит впервые в истории данного праздника и, если рассматривать дату в отрыве от истории конкретной религии, а только как календарную, скорее всего, впервые в цивилизационной истории человечества", – считают ученые.

В настоящее время обе планеты, и Марс, и Венера, начали постепенное приближение к Солнцу с двух противоположных сторон и находятся от него на расстоянии около 10 градусов (Марс – слева, а Венера – справа). К новогодней ночи это расстояние сократится до 2-3 градусов, а затем, с 6 по 8 января, до 1.0–1.2 градуса, когда произойдет максимальное сближение тел на небе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
