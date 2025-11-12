Будильник для засыпающих в дороге водителей создали казахстанские школьники

Старшеклассники из Шымкента Ернар Даулет и Алихан Аким разработали проект SleepBlocker для тех, кто часто ездит между городами, работает в такси и много времени проводит за рулем, сообщает Zakon.kz.

Поводом для создания проекта стала авария, произошедшая из-за того, что водитель такси заснул в дороге. Об этом передает "Седьмой канал".

"Оно создано на основе современных технологий и искусственного интеллекта. В устройстве есть камера, мини-компьютер и звуковой модуль. Если хочешь решать проблемы, связанные с человеческой жизнью, нужно использовать только качественные, надёжные детали. Поэтому мы собрали технологию, стоимостью около 30 тыс. тенге", – рассказал один из разработчиков Алихан Аким.

Талантливые старшеклассники представили изобретение на международном конкурсе, где участвуют несколько тыс. талантливых детей. Устройство получило высокую оценку и стало победителем сразу в двух номинациях:

за практическую ценность;

инженерное мастерство.

