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Сколько времени "выигрывают" агрессивные водители и "торопыги" на дорогах Алматы

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения, улица Аль-Фараби , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 09:35 Фото: Zakon.kz
Оправдывает ли себя агрессивная езда, "игра в шашки" в плане экономии времени при езде по дорогам Алматы? На этот вопрос ответили аналитики, сообщает Zakon.kz.

Нередко на дорогах можно встретить водителей, которые резко газуют с места как только загорится "зеленый", рискованно перестраиваются из ряда в ряд, чтобы обогнать попутки. Так вот, по данным интеллектуальной транспортной системы анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования, среднее время "выигрыша" агрессивных транспортных средств – всего 42 секунды.

"Исследование проводилось в Алматы в течение недели на участке проспекта Аль-Фараби длиной 16,5 км в восточном направлении. За критерии агрессивности были взяты такие параметры: более одного перестроения на участке, средний перцентиль скорости более 50% и средний разброс ускорения более 65 км/ч", – рассказали в компании Sergek.

За анализируемую неделю на указанном участке проехало более 66 тыс. транспортных средств, 22 тыс. из которых имели агрессивный стиль вождения. При этом около 6 тыс. из них – такси. Кроме того, из общего количества 23,5% транспортных средств имели признак агрессивного водителя хотя бы раз, а 9,5% – более одного.

"Следует различать такие понятия как "агрессивный" водитель и "опасный" водитель. В отличие от опасного водителя агрессивный не допускает грубых нарушений, однако доставляет дискомфорт другим участникам дорожного движения своими маневрами, повышая риск возникновения ДТП. Кроме того, автомобилистам нужно реально оценивать, стоят ли 42 секунды того, чтобы подвергать свою жизнь и жизнь других опасности", – отмечают в компании.

Ранее аналитики выяснили, сколько машин должно быть на дорогах Алматы и Астаны для движения без пробок.

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