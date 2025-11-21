#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Аппарат против буллинга придумал казахстанский школьник

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 05:00 Фото: akorda.kz
Школьник из Северо-Казахстанской области Илья Витмер разработал IT-систему контроля для защиты детей от травли, сообщает Zakon.kz.

Специальные датчики могут отслеживать агрессивное поведение учеников, передает "МИР 24". Свою разработку юный изобретатель тестирует в школе. По его задумке датчик должен сработать не просто на шум, а на какие-то движения, толчки, рывки, что напрямую указывает на конфликт.

Собирать аппарат помогал учитель информатики. Установить новое оборудование планируют в помещениях, где нет видеокамер и постоянного присутствия преподавателей. Например, в школьных раздевалках. Если датчики сработают, сигнал поступит на планшет учителя.

"Система индикации есть: зеленый сигнализирует о том, что кто-то присутствует. Если загорается желтый, то более пяти минут. Красный – больше 10 минут, кто-то непрерывно в помещении находится, значит, и подается звуковой сигнал", – рассказал учитель информатики Бескольской школы-колледжа Михаил Бабак.

Система работает в тестовом режиме и уже дала первые результаты. Разработку оценили сотрудники полиции.

"Такие системы были бы весьма эффективны как элемент профилактики. Эти датчики позволяют нам оперативно реагировать на подозрительную активность, а главное, они дисциплинируют школьников, зная о наличии контроля", – отметил заместитель начальника управления общественной безопасности Департамента полиции Северо-Казахстанской области Александр Розбах.

В Павлодаре учитель и его ученик из создали дрон-экоспасатель.

Фото Алия Абди
Алия Абди
