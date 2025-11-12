В Алматы имам погиб за рулем автомобиля во время движения

В Алматы произошло ДТП по проспекту Аль-Фараби между улиц Жамакаева и Сейфуллина. В автомобиле очевидцы обнаружили погибшего водителя, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

На пересечении с улицей Жамакаева, как рассказал очевидец, автомобиль стал медленно смещаться вправо.

Фото: Zakon.kz

Mitsubishi, проехав улицу Жамакаева, заскочил на бордюр, одной стороной прокатился по газону и влетел в рекламный билборд.

Фото: Zakon.kz

Очевидец подбежал к автомобилю и увидел в салоне водителя без сознания.

Фото: Zakon.kz

Мужчина снял аккумулятор, чтобы избежать возгорания. Затем он остановил проезжающую мимо машину скорой помощи.

Фото: Zakon.kz

Медики констатировали смерть водителя Mitsubishi. Они предполагают, что мужчина умер до самой аварии в результате проблем со здоровьем.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции позже выяснили, что за рулем машины находился местный имам мечети. Стражам порядка и криминалистам предстоит выяснить все детали аварии.

