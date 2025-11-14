#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
524.32
609.05
6.52
Наука и технологии

Подо льдом в Норвегии обнаружили 1500-летнюю ловушку

Горы, снег, камни, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 07:56 Фото: pexels
На горном плато Эурланнфьелле в Вестланде (Норвегия) археологи обнаружили уникальную деревянную систему отлова диких оленей, пролежавшую подо льдом около 1500 лет, сообщает Zakon.kz.

О результатах исследования сообщает Archeonews. Находка, по словам экспертов, стала одним из самых выдающихся археологических открытий 2025 года.

Система состоит из сотен тщательно обтесанных бревен, удивительно хорошо сохранившихся благодаря вечной мерзлоте. Это первая подобная деревянная конструкция для массовой охоты, найденная в Норвегии.

Археологи из Совета округа Вестланд и Университетского музея Бергена установили, что наиболее цельная часть представляет собой два забора, ведущих к большому загону, где, по всей видимости, пасли и убивали оленей.

"Масштаб и продуманность сооружения показывают, что это была организованная охота, требовавшая значительных усилий и координации", – рассказал археолог Эйстейн Скар.

Среди других находок – оленьи рога со следами обработки, железные наконечники копий и стрел, фрагменты луков, а также деревянные изделия и орнаментированные сосуды. По словам ученых, место служило не только ловушкой, но и временным поселением охотников.

Ранее астрофизик выдвинул гипотезу о загадочных явлениях на склонах Марса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Почему в Павлодарской области задыхается подо льдом рыба
06:53, 13 февраля 2023
Почему в Павлодарской области задыхается подо льдом рыба
В США рассекретили таинственный объект "Город подо льдом"
06:22, 16 мая 2025
В США рассекретили таинственный объект "Город подо льдом"
Ученые обнаружили живое "нечто" подо льдом Арктики
03:30, 15 сентября 2025
Ученые обнаружили живое "нечто" подо льдом Арктики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: