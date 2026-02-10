Субмарина "испарилась" подо льдом Антарктиды после обнаружения аномалии

Новаторская антарктическая миссия завершилась загадочным образом: высокотехнологичная подводная лодка исчезла подо льдом через несколько мгновений после обнаружения причудливых структур, скрытых под тающим ледником, сообщает Zakon.kz.

По данным Indian Defencereview, в январе 2024 года во время плановой миссии исчез роботизированный подводный аппарат под названием "Ран", работавший под одним из наиболее тщательно отслеживаемых шельфовых ледников Антарктиды.

Этот аппарат предоставлял самые подробные карты подледниковой зоны, когда-либо зарегистрированные в регионе. Исчезновение произошло под шельфовым ледником Дотсон, плавучей ледяной платформой в Западной Антарктиде.

Перед потерей связи подводный аппарат завершил обширное исследование подо льдом, выявив ранее не задокументированные особенности нижней стороны ледника. К ним относятся узорчатые образования, которые не встречаются в существующих моделях таяния льда.

Фото: Гетеборгский университет

Окончательное местонахождение аппарата остается неизвестным, как и причины его исчезновения. Их ученым предстоит выяснить.

