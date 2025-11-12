#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Астрофизик выдвинул гипотезу о загадочных явлениях на склонах Марса

Снимок планеты, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 07:59 Фото: NASA
Темные полосы, появляющиеся на склонах Марса и известные как повторяющиеся линейные структуры, давно вызывают споры среди планетологов, сообщает Zakon.kz.

По данным ScienceAlert, одни считали, что они появляются из-за соленой воды из сезонных льдов, другие – что это просто осыпающийся сухой песок. Новые данные Европейского космического агентства приблизили ученых к разгадке этой тайны.

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter сфотографировал свежие пылевые лавины на склоне вулкана Гора Аполлона 24 декабря 2023 года. На снимках, полученных камерой CaSSIS, видны кластеры небольших кратеров и четкие темные полосы у подножия склона.

Фото: NASA

Автор работы, Валентин Терциус Бикель из Центра космических и обитаемых сред Бернского университета, отмечает, что геостатистические данные указывают на "сухое" происхождение большинства RSL – без участия воды и сезонного таяния. По его словам, пока недостаточно количественных данных о скорости образования таких полос и частоте их появления.

Ученый пришел к выводу, что основными факторами, формирующими эти полосы, являются пыль, ветер и песчаные процессы, тогда как удары метеороидов и сейсмическая активность играют лишь локальную роль.

Эти результаты проливают свет на динамические процессы, формирующие климат Марса.

Ранее физики разрешили 80-летний парадокс самой загадочной формы движения.

Аксинья Титова
