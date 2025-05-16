В США рассекретили таинственный объект "Город подо льдом"
Издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал о нем и сообщило для чего построили базу.
"Лагерь века" – секретная арктическая военная научно-исследовательская база США, которая действовала в Гренландии в 1959-1967 годах.
Ее использовали, как полигон для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. В нем можно было разместить до 600 баллистических ракет средней дальности.
Фото: Robert M. Weiss
Комплекс базы был рассчитан на долговременное пребывание личного состава. "Город подо льдом" оснастили собственным спортзалом, библиотекой, столовой, часовней и даже театром.
Поселение состояло из 21 туннеля общей длиной три км, а энергоснабжение осуществлял ядерный реактор.
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