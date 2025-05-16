В США рассекретили таинственный объект "Город подо льдом"

В 2024 году ученые из NASA при изучение ледяного щита Гренландии обнаружили "Лагерь века" (Camp Century), также известный как "Город подо льдом", сообщает Zakon.kz.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал о нем и сообщило для чего построили базу.

"Лагерь века" – секретная арктическая военная научно-исследовательская база США, которая действовала в Гренландии в 1959-1967 годах.

Ее использовали, как полигон для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. В нем можно было разместить до 600 баллистических ракет средней дальности.

Фото: Robert M. Weiss

Комплекс базы был рассчитан на долговременное пребывание личного состава. "Город подо льдом" оснастили собственным спортзалом, библиотекой, столовой, часовней и даже театром.

Поселение состояло из 21 туннеля общей длиной три км, а энергоснабжение осуществлял ядерный реактор.

Ранее во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус.

