Наука и технологии

Ученые обнаружили в мозге "кнопку перезагрузки"

перезагрузка, мозг, ученные, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 17:33 Фото: pixabay
Специалисты из Калифорнийского и Колумбийского университетов выяснили, что небольшой кластер нейронов в стволе мозга, известный своей ролью в поддержании внимания и уровня бодрости, может помогать мозгу отделять одно воспоминание от другого, сообщает Zakon.kz.

Исследователи с помощью функциональной МРТ и отслеживания зрачков изучали, как мозг реагирует на изменения контекста при запоминании последовательностей изображений, пишет журнал Neuron.

Оказалось, что при значимых переходах, так называемых "границах событий", голубое пятно иногда выдает краткий всплеск активности, что сопровождается сегментацией воспоминаний: события по разные стороны границы запоминаются как более отдельные.

"Этот эффект усиливался, когда активация locus coeruleus была выраженнее, и сопровождалась изменениями в гиппокампе – особенно в зубчатой извилине, отвечающей за различение похожих воспоминаний. Измерения зрачка подтвердили связь: при смене контекста наблюдалось большее расширение зрачков, коррелировавшее с активностью голубого пятна", – пишет издание.

Авторы отмечают, что результаты требуют проверки методами с более высокой точностью. В будущем они планируют исследовать, как регулировка уровня возбуждения – через дыхательные практики или медикаменты – может помочь восстановить нормальную сегментацию воспоминаний и улучшить работу памяти.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения России Любовь Дроздова рассказала о простых способах помочь себе и "включить" мозг даже в самую духоту.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
