Ученые обнаружили в мозге "кнопку перезагрузки"

Специалисты из Калифорнийского и Колумбийского университетов выяснили, что небольшой кластер нейронов в стволе мозга, известный своей ролью в поддержании внимания и уровня бодрости, может помогать мозгу отделять одно воспоминание от другого, сообщает Zakon.kz.

Исследователи с помощью функциональной МРТ и отслеживания зрачков изучали, как мозг реагирует на изменения контекста при запоминании последовательностей изображений, пишет журнал Neuron.

Оказалось, что при значимых переходах, так называемых "границах событий", голубое пятно иногда выдает краткий всплеск активности, что сопровождается сегментацией воспоминаний: события по разные стороны границы запоминаются как более отдельные.

"Этот эффект усиливался, когда активация locus coeruleus была выраженнее, и сопровождалась изменениями в гиппокампе – особенно в зубчатой извилине, отвечающей за различение похожих воспоминаний. Измерения зрачка подтвердили связь: при смене контекста наблюдалось большее расширение зрачков, коррелировавшее с активностью голубого пятна", – пишет издание.

Авторы отмечают, что результаты требуют проверки методами с более высокой точностью. В будущем они планируют исследовать, как регулировка уровня возбуждения – через дыхательные практики или медикаменты – может помочь восстановить нормальную сегментацию воспоминаний и улучшить работу памяти.

