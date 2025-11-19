На Марсе обнаружен загадочный объект

Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, который, по мнению ученых, может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Объект, получивший название Phippsaksla, длиной 80 см найден на краю 45-километрового кратера Езеро, сообщает Zakon.kz.

Анализ с помощью лазерного спектрометра показал, что в камне содержится высокое содержание железа и никеля – типичное для метеоритов, образовавшихся в ядрах крупных астероидов, пишет Daily Mail.

"Комбинация этих элементов указывает на внемарсианское происхождение породы. Железо-никелевые метеориты на Марсе встречаются редко – всего около 5% всех падающих на планету космических тел", – отметил геолог Кэндис Бедфорд из Университета Пердью.

Стоит подчеркнуть, что кратер Езеро интересен ученым еще и тем, что в далеком прошлом здесь могла быть вода.

Ранее орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter сфотографировал на Марсе свежие пылевые лавины. На снимках, полученных камерой CaSSIS, видны кластеры небольших кратеров и четкие темные полосы у подножия склона.