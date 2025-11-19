#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Наука и технологии

На Марсе обнаружен загадочный объект

Марс, метеорит, загадочный объект, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 20:41 Фото: pixabay
Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, который, по мнению ученых, может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Объект, получивший название Phippsaksla, длиной 80 см найден на краю 45-километрового кратера Езеро, сообщает Zakon.kz.

Анализ с помощью лазерного спектрометра показал, что в камне содержится высокое содержание железа и никеля – типичное для метеоритов, образовавшихся в ядрах крупных астероидов, пишет Daily Mail.

"Комбинация этих элементов указывает на внемарсианское происхождение породы. Железо-никелевые метеориты на Марсе встречаются редко – всего около 5% всех падающих на планету космических тел", – отметил геолог Кэндис Бедфорд из Университета Пердью.

Стоит подчеркнуть, что кратер Езеро интересен ученым еще и тем, что в далеком прошлом здесь могла быть вода.

Ранее орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter сфотографировал на Марсе свежие пылевые лавины. На снимках, полученных камерой CaSSIS, видны кластеры небольших кратеров и четкие темные полосы у подножия склона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Аномалию на Марсе разглядели эксперты из NASA
01:05, 29 апреля 2025
Аномалию на Марсе разглядели эксперты из NASA
Человеческое лицо обнаружили на новых снимках с Марса
22:28, 21 октября 2024
Человеческое лицо обнаружили на новых снимках с Марса
Марсоход NASA обнаружил следы существования двух озер на Красной планете
03:43, 29 января 2024
Марсоход NASA обнаружил следы существования двух озер на Красной планете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: