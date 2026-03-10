#Референдум-2026
Наука и технологии

На Марсе найден редкий минерал, хранящий тайну планеты

на Марсе найден редкий минерал, хранящий тайну планеты, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 22:51 Фото: freepik
Ученые обнаружили на Марсе сульфат железа, который может представлять ранее неизвестный минерал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнале Science Daily, сера на Марсе встречается повсеместно и обычно соединяется с другими элементами, образуя сульфатные минералы. На Земле большинство сульфатов легко растворяется в дождевой воде. На Марсе же из-за крайне сухого климата эти минералы могут сохраняться миллиарды лет, сохраняя доказательства древних экологических условий.

Каждый минерал имеет свою кристаллическую структуру и физические свойства. Знакомые примеры – гипс и гематит. Ученые анализируют данные с орбитальных аппаратов, чтобы идентифицировать минералы на поверхности Марса и реконструировать условия, при которых они образовались. Почти два десятилетия исследователей удивляли слоистые железные сульфаты на Марсе с необычными спектральными сигналами.

Новое исследование под руководством старшего научного сотрудника Института SETI и Центра исследований NASA Ames в Силиконовой долине Джениса Бишопа позволило идентифицировать и охарактеризовать редкую фазу гидроксисульфата железа. Команда сочетала лабораторные эксперименты с орбитальными наблюдениями Марса для лучшего понимания этих материалов.

Результаты дают новые подсказки о роли тепла, воды и химических реакций в формировании марсианского ландшафта.

"Мы исследовали два участка с сульфатами возле обширной системы каньонов Валлес Маринерис, которые включали загадочные спектральные полосы, обнаруженные по орбитальным данным, а также слоистые сульфаты и интересную геологию", – сказал Бишоп.

Результаты показывают, что вулканическое тепло на плато Ювентае и геотермальная энергия под Арам Хаос могли превращать обычные гидратированные сульфаты в гидроксисульфат железа. Это открытие указывает на то, что части Марса оставались химически и термически активными гораздо позже, чем считалось ранее, что дает новые сведения о формировании поверхности планеты и ее потенциальной способности поддерживать жизнь.

Ранее сообщалось, что выжить на Марсе не смогли даже тихоходки, пережившие открытый космос.

