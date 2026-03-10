На Марсе найден редкий минерал, хранящий тайну планеты

Ученые обнаружили на Марсе сульфат железа, который может представлять ранее неизвестный минерал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнале Science Daily, сера на Марсе встречается повсеместно и обычно соединяется с другими элементами, образуя сульфатные минералы. На Земле большинство сульфатов легко растворяется в дождевой воде. На Марсе же из-за крайне сухого климата эти минералы могут сохраняться миллиарды лет, сохраняя доказательства древних экологических условий.

Каждый минерал имеет свою кристаллическую структуру и физические свойства. Знакомые примеры – гипс и гематит. Ученые анализируют данные с орбитальных аппаратов, чтобы идентифицировать минералы на поверхности Марса и реконструировать условия, при которых они образовались. Почти два десятилетия исследователей удивляли слоистые железные сульфаты на Марсе с необычными спектральными сигналами.

Новое исследование под руководством старшего научного сотрудника Института SETI и Центра исследований NASA Ames в Силиконовой долине Джениса Бишопа позволило идентифицировать и охарактеризовать редкую фазу гидроксисульфата железа. Команда сочетала лабораторные эксперименты с орбитальными наблюдениями Марса для лучшего понимания этих материалов.

Результаты дают новые подсказки о роли тепла, воды и химических реакций в формировании марсианского ландшафта.

"Мы исследовали два участка с сульфатами возле обширной системы каньонов Валлес Маринерис, которые включали загадочные спектральные полосы, обнаруженные по орбитальным данным, а также слоистые сульфаты и интересную геологию", – сказал Бишоп.

Результаты показывают, что вулканическое тепло на плато Ювентае и геотермальная энергия под Арам Хаос могли превращать обычные гидратированные сульфаты в гидроксисульфат железа. Это открытие указывает на то, что части Марса оставались химически и термически активными гораздо позже, чем считалось ранее, что дает новые сведения о формировании поверхности планеты и ее потенциальной способности поддерживать жизнь.

