Люди сдвинули ось Земли более чем на метр

Возводя плотины по всему миру, люди вызвали смещение полюсов Земли относительно оси ее вращения, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в новом исследование, которое показало, что строительство около 7 000 плотин и дамб с 1835 по 2011 год сместило полюса в общей сложности примерно на метр и привело к снижению уровня Мирового океана на 21 миллиметр. Все образовавшиеся водохранилища содержат достаточно воды, чтобы дважды заполнить Большой каньон.

По словам авторов исследования, результаты демонстрируют еще один способ влияния человеческой деятельности на планету. Смещение полюсов незначительно, но оно может помочь ученым понять, как полюса будут двигаться, если крупные ледники и ледяные щиты растают из-за изменения климата.

"Когда мы задерживаем воду плотинами, это не только забирает ее из океанов, вызывая глобальное падение уровня моря, но и перераспределяет массу по миру. Мы не скатимся в новый ледниковый период из-за смещения полюса примерно на метр в сумме, но это имеет последствия для уровня моря", – пояснила аспирантка кафедры наук о Земле и планетах Гарвардского университета, ведущий автор Наташа Валенсич.

Исследователи использовали глобальную базу данных плотин, чтобы определить местоположение каждой из них и объем удерживаемой воды. Они проанализировали, как накопление воды 6 862 плотинами повлияло на смещение земных полюсов с 1835 по 2011 год.

Оказалось, что строительство плотин вызвало смещение полюсов Земли в два этапа. С 1835 по 1954 год многие дамбы возводили в Северной Америке и Европе, смещая эти регионы к экватору. Северный полюс переместился на 20,5 сантиметра в сторону 103-го меридиана восточной долготы, который проходит через Россию, Монголию, Китай и Индокитайский полуостров.

Затем с 1954 по 2011 год дамбы строились в Восточной Африке и Азии, и полюс сместился на 57 сантиметров в сторону 117-го меридиана западной долготы, проходящего через западную часть Северной Америки и южную часть Тихого океана.

За весь период с 1835 по 2011 год полюса сдвинулись примерно на 113 сантиметров, причем около 104 сантиметров этого смещения приходится на XX век.

Результаты показывают, что исследователям необходимо учитывать накопление воды при расчетах будущего повышения уровня моря. В XX веке уровень Мирового океана повышался на 1,2 миллиметра в год, но люди задержали четверть этого объема за дамбами – значительную долю, по словам Валенсич. При этом подъем уровня моря происходит неравномерно по всему миру.

"В зависимости от того, где расположены дамбы и водохранилища, будет меняться геометрия повышения уровня моря. Это еще один фактор, который нужно учитывать, потому что такие изменения могут быть весьма ощутимыми", – заключила исследовательница.

В мае 2025 года ученые NASA заявили, что доказали влияние самой тяжелой по массе плотины "Три ущелья" в Китае на скорость вращения Земли с увеличением продолжительности суток на 0,06 микросекунды.