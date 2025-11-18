Астрономы выяснили, что Солнце не является точным центром Солнечной системы
Как пишет Ecoportal, астрономы считают, что Солнце на самом деле не находится в точном центре Солнечной системы. Вместо этого все планеты вместе с самим Солнцем вращаются вокруг барицентра.
Это невидимая точка в пространстве, где уравновешивается их масса. Об этом напоминает NASA, которая подробно отслеживает движения светила. Барицентр смещается в зависимости от расположения и массы планет, и больше всего на него влияют Юпитер и Сатурн. Иногда их гравитация настолько сильна, что центр масс оказывается даже за пределами Солнца, из-за чего оно осуществляет легкое "качание".
Именно такие колебания позволяют обнаруживать экзопланеты возле других звезд. Ведь если звезда "дергается", рядом с ней, вероятно, есть массивный объект.
Несмотря на это, Коперник в целом не ошибался. Он первым отверг представление о Земле как центре вселенной. Современные приборы позволили уточнить: центр Солнечной системы не фиксирован и не всегда находится внутри Солнца.
Это подвижная точка, которая зависит от баланса гравитационного "танца" всех объектов системы – от планет до самого светила.
