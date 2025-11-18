#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Наука и технологии

Астрономы выяснили, что Солнце не является точным центром Солнечной системы

Планеты, Солнце, вращение, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 06:40 Фото: pixabay
Николай Коперник (1473-1543), польский астроном и ученый, первым убедительно доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Современные исследования частично опровергают представленные им версии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoportal, астрономы считают, что Солнце на самом деле не находится в точном центре Солнечной системы. Вместо этого все планеты вместе с самим Солнцем вращаются вокруг барицентра.

Это невидимая точка в пространстве, где уравновешивается их масса. Об этом напоминает NASA, которая подробно отслеживает движения светила. Барицентр смещается в зависимости от расположения и массы планет, и больше всего на него влияют Юпитер и Сатурн. Иногда их гравитация настолько сильна, что центр масс оказывается даже за пределами Солнца, из-за чего оно осуществляет легкое "качание".

Именно такие колебания позволяют обнаруживать экзопланеты возле других звезд. Ведь если звезда "дергается", рядом с ней, вероятно, есть массивный объект.

Несмотря на это, Коперник в целом не ошибался. Он первым отверг представление о Земле как центре вселенной. Современные приборы позволили уточнить: центр Солнечной системы не фиксирован и не всегда находится внутри Солнца.

Это подвижная точка, которая зависит от баланса гравитационного "танца" всех объектов системы – от планет до самого светила.

Ранее сообщалось, что точка в споре о природе межзвездной гостьи 3I/ATLAS отменяется.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Когда Солнце убьет все живое на Земле, выяснили ученые
16:46, 10 января 2025
Когда Солнце убьет все живое на Земле, выяснили ученые
Тест: Хорошо ли вы знаете планеты Солнечной системы?
10:44, 06 марта 2025
Тест: Хорошо ли вы знаете планеты Солнечной системы?
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
20:15, 28 апреля 2024
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: