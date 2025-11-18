Астрономы выяснили, что Солнце не является точным центром Солнечной системы

Николай Коперник (1473-1543), польский астроном и ученый, первым убедительно доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Современные исследования частично опровергают представленные им версии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoportal, астрономы считают, что Солнце на самом деле не находится в точном центре Солнечной системы. Вместо этого все планеты вместе с самим Солнцем вращаются вокруг барицентра.

Это невидимая точка в пространстве, где уравновешивается их масса. Об этом напоминает NASA, которая подробно отслеживает движения светила. Барицентр смещается в зависимости от расположения и массы планет, и больше всего на него влияют Юпитер и Сатурн. Иногда их гравитация настолько сильна, что центр масс оказывается даже за пределами Солнца, из-за чего оно осуществляет легкое "качание".

Именно такие колебания позволяют обнаруживать экзопланеты возле других звезд. Ведь если звезда "дергается", рядом с ней, вероятно, есть массивный объект.

Несмотря на это, Коперник в целом не ошибался. Он первым отверг представление о Земле как центре вселенной. Современные приборы позволили уточнить: центр Солнечной системы не фиксирован и не всегда находится внутри Солнца.

Это подвижная точка, которая зависит от баланса гравитационного "танца" всех объектов системы – от планет до самого светила.

Ранее сообщалось, что точка в споре о природе межзвездной гостьи 3I/ATLAS отменяется.