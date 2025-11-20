#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Мопсы и бульдоги могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

мопс и бульдог, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 14:13 Фото: pixabay
Британские ветеринары и кинологические организации объявили, что в ближайшие годы внешний вид таких пород собак, как мопсы, французские и английские бульдоги, может значительно измениться или они вовсе исчезнут в привычном для нас виде, сообщает Zakon.kz.

Причина – в растущей обеспокоенности серьезными заболеваниями, которые связаны с их экстремальными особенностями: плоская морда (брахицефалия), морщинистая кожа и выпученные глаза.

По данным специалистов, у этих пород практически с рождения возникают тяжелые проблемы с дыханием, глазами, позвоночником и складками. Ветеринарные ассоциации Великобритании считают, что здоровье животных ухудшается из-за селекции, ориентированной на "милый" внешний вид, а не на физиологическую норму, пишет New York Post.

18 ноября ученые представили систему "Оценки врожденного здоровья" (IHA), позволяющую оценить собаку на основе 10 признаков: окрас мерль (пятнистый или мраморный), морщинистая кожа, плоская морда, обвислые или вывернутые веки, выпуклые глаза, перекус или недокус, отсутствие хвоста, искривленные ноги, укороченные ноги и жесткий позвоночник. С ее помощью планируется ужесточить стандарты разведения: заводчикам будут рекомендовать подбирать собак с более длинной мордой, более широкими дыхательными путями и менее выраженными складками. В долгосрочной перспективе это приведет к тому, что мопсы и бульдоги будут постепенно становиться "менее плоскомордыми", чтобы снизить риск наследственных заболеваний.

"План заключается в том, что через 10 лет в Великобритании не будет ни одной собаки, выведенной лицензированным заводчиком, которая имела бы экстремальное телосложение", – рассказал доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже, создавший этот инструмент, доктор Дэн О'Нил.

Программа пока добровольная, но ее уже широко поддержали.

Некоторые страны уже ограничивают разведение слишком брахицефальных собак, и британские эксперты считают, что подобные меры необходимы, чтобы избежать страданий животных и стабилизировать популяцию.

Ранее эксперты назвали породы собак, которые лучше не заводить новичкам.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
