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Между сфинксом и бульдогом: ужасающие кошки беспокоят зоозащитников

Ужасающие кошки, булли, сфинксы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 17:17 Фото: Instargam/bullbinos
Кошки-бульдоги породы XL Bully Cat набирают популярность у любителей неординарных домашних животных. Однако зоозащитников эта тенденция далеко не радует, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году в Великобритании запретили разведение американских собак породы Bully XL. Причиной тому послужили их жестокие нападения на людей. А теперь набирает силу новая тенденция – кошки породы XL Bully.

Как пишет Mirror, рост популярности коренастых и лысых XL Bully cat заставил зоозащитников обеспокоиться их дальнейшим благополучием. Сфинксоподобные кошки были выведены так, чтобы выглядеть как собаки XL Bully, чьи крупные черты включают мускулистое и ненормально большое тело с купированными ушами. Вот и кошки XL также выведены, чтобы выглядеть устрашающе. Они невысокие, коренастые, без шерсти, с большими заостренными ушами и со сморщенной мордочкой. Как и их собачьи аналоги, считается, что они появились в США и теперь пересекли Атлантику.

Владельцы выставляют новую породу напоказ в социальных сетях. И активисты по защите животных опасаются, что они могут стать новой "дизайнерской" одержимостью, что может иметь серьезные последствия.

"Мы чрезвычайно обеспокоены разведением кошек с экстремальными типами телосложения и видели, как некоторые продавцы рекламируют "Котов-хулиганов" на сайтах онлайн-продаж. Наши ветеринарные оценки фотографий и видео этих кошек вызвали серьезные опасения по поводу их благополучия", – говорит руководитель клинических служб по защите кошек Элисон Ричардс.

Говоря об их ДНК-структуре, она сказала, что отсутствие шерсти предрасполагает этих кошек к кожным заболеваниям, а их укороченные ноги приведут к аномалиям суставов, что может привести к артриту. Они также могут быть подвержены риску таких заболеваний, как кошачий грипп, заражение блохами и глистами, а также постоянным проблемам с поведением.

"Разведение с целью получения уродств вызывает неприемлемые страдания, и эти страдания не позволяют таким кошкам вести себя нормально, что необходимо для их благополучия", – продолжила Элисон.

По ее словам, разведение кошек с экстремальными чертами "явно бесчеловечно".

Ранее эксперты назвали породы кошек, которых может убить неправильное питание.

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