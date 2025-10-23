#АЭС в Казахстане
Советы

Пять пород собак, которых точно не стоит заводить

Немецкая овчарка, собаки, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 14:30 Фото: pexels
Перед выбором домашнего питомца стоит следовать ряду важных рекомендаций. Приобретая нового друга в семью, прежде всего, обратите внимание на особенности самого животного и свои возможности (финансовые, жилищные, уровень занятости), сообщает Zakon.kz.

Эксперты составили список из пяти собак, которые могут запросто сбить столку новичков. С ними без опыта и терпения справиться будет непросто.

Бордер-колли

Бордер-колли – невероятно умные собаки, и неслучайно их считают одними из лучших пастушьих собак. Но именно поэтому, когда дело касается домашних животных, эта порода представляет собой серьезную проблему для владельца. Они предъявляют чрезвычайно высокие требования к хозяину как с умственной, так с к физической точки зрения. Бордер-колли нуждается в таком же количестве внимания, как и маленький ребенок. Игровые площадки для собак, совместное обучение, развивающие игрушки – хозяину придется прикладывать немало усилий, чтобы удовлетворить потребности собаки.

Фото: pexels

Ротвейлер

Мускулистому и своенравному ротвейлеру нужен опытный хозяин и много внимания. Как и бордер-колли, это очень умная порода с ярко выраженным охранным инстинктом. Новичкам может быть сложно правильно обращаться с ротвейлером и дрессировать его, а без опытного хозяина он может выйти из-под контроля.

Фото: pexels

Французский бульдог

К сожалению, у французских бульдогов много проблем со здоровьем. Из-за плоской морды у животного в будущем могут развиться различные особенности, требующие особого ухода и внимания. Начинающий владелец, как говорится в публикации издания РБК Life, может не придать должного внимания неочевидным признакам, указывающим на серьезную проблему.

Фото: pexels

Сибирский хаски

Сибирский хаски – требовательная порода собак. Как и бордер-колли, она нуждается в умственной активности и физических нагрузках. Такой собаке жизненно необходимы ежедневные многокилометровые пробежки и активные игры на свежем воздухе. Также нужно приложить силы и время на социализацию, воспитание и дрессировку собаки. Они также могут выть, если чувствуют себя забытыми. Их энергии хватит прогрызть балконную дверь, привести в негодное состояние диван и прочую мебель в квартире.

Фото: pexels

Немецкая овчарка

Немецким овчаркам нужен опытный хозяин, способный обеспечить собаке регулярные и интенсивные тренировки. Учитывая их размер и защитные инстинкты, требуется грамотная дрессура и опытный владелец, который справится с этой породой. Помимо своего поведения, эти собаки также могут представлять сложность в уходе, особенно в период линьки. У немецкой овчарки также есть специфический запах. К нему не каждый привыкнет.

Материал по теме

Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале
Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале

Ранее эксперты рассказали, как выбрать питомца для ребенка и научить его заботе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
