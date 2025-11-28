Ученые выяснили причины конфликта между сайгаком и сельским хозяйством в ЗКО

В журнале Biological Conservation опубликована статья о причинах и динамике конфликта между сайгаком и сельским хозяйством в Западном Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Статья подготовлена специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия совместно с Королевским обществом защиты птиц.

В ассоциации отмечают, что численность антилоп в Западном Казахстане в 2025 году достигла почти 1,5 млн особей. В 2023-2024 годах специалисты опросили более 100 фермеров, используя методы глубинных интервью, фокус-групп и пространственный анализ, чтобы понять, как растущая популяция сайгака влияет на фермерские хозяйства.

По мнению фермеров, главные источники конфликта – порча сайгаками сенокосов и конкуренция за водопои. Хозяйства оценили свои потери в среднем на 14 млн тенге (диапазон: от 0,6 до 36 млн тенге на одно фермерское хозяйство). При этом фермеры подчеркивают, что наибольшие убытки приходятся именно на засушливые годы: засуха, по их словам, часто становится главным фактором, а сайгаки лишь усиливают тяжесть ее последствий для хозяйств.

"В интервью респондентами также неоднократно поднимались более глубокие, системные проблемы, которые существовали задолго до роста численности сайгака, но усилились, когда популяция антилоп увеличилась. Это деградация водной инфраструктуры, слабое управление пастбищами, ограниченная мобильность хозяйств и влияние засух, которые делают любой ресурсный конфликт более острым", – говорится в исследовании.

Специалисты выявили более 60 "горячих точек" – территорий, где высокая плотность популяции сайгака сочетается с высокой плотностью поголовья скота и нехваткой водопоев. Эти зоны также страдают от засоления подземных и поверхностных вод, связанного с многолетним использованием территорий и высокой плотностью домашнего скота.

"При этом специалисты отмечают, что, несмотря на очевидный конфликт и реальные убытки, влияние сайгака на сокращение ресурсов фермерских хозяйств остается изученным не до конца и требует дополнительных исследований. Сами фермеры в своих оценках также затруднились отделять влияние антилоп от последствий засух, деградации инфраструктуры и общего давления на пастбища", – уточнили в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода к решению конфликта – развития гибких механизмов управления пастбищами, восстановления водной инфраструктуры, разработки компенсационных мер и внедрения моделей совместного управления пастбищами, учитывающих потребности как домашних животных, так и диких копытных.

Работа выполнена при поддержке Wyss Foundation и Whitley Fund for Nature и реализована в рамках природоохранной инициативы "Алтын Дала".

Ранее вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на пресс-конференции в правительстве рассказал, что в будущем продукцию из сайги можно будет купить в супермаркетах.