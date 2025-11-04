#Народный юрист
Общество

Минсельхоз подтвердил, что мясо сайгаков появится в супермаркетах Казахстана

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:13 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин 4 ноября 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, что в будущем продукцию из сайги можно будет купить в супермаркетах, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов спикера, регулированием сайги в целом занимается Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

"Мы со своей стороны осуществляем ветеринарный контроль всех убойных пунктов, где проводится забой. На сегодняшний день реализация не ограничена, потому что, прежде чем вводить какие-либо ограничения, мы проводим мониторинг. Все находится под контролем: мы отслеживаем, есть ли заболевания или нет. На данный момент опасений нет, поэтому реализация ведется без ограничений", – продолжил Бердалин.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном расширении точек продаж, спикер подтвердил, что такая работа планируется. Он сообщил, что в будущем продукцию можно будет приобрести и в супермаркетах.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озвучил, что в Казахстане планируют не допустить предпраздничного скачка цен на мясо.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
