Наука и технологии

"Комета-корабль", приближаясь к Земле, продолжает менять свое поведение

космический объект, комета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 19:16 Фото: pixabay
Ученые заметили, что объект 3I/ATLAS, прозванный "инопланетным кораблем" или "кометой-кораблем", по мере приближения к Земле меняет свое поведение. В ходе наблюдений ученым удалось зафиксировать внезапное снижение его яркости, сообщает Zakon.kz.

За шесть дней свечение межзвездного объекта 3I/ATLAS уменьшилось более чем на треть, пишут ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

"Ученые полагают, что снижение яркости могло произойти из-за увеличения расстояния между кометой и Солнцем, в результате чего она стала отражать меньше света. Несмотря на это, 3I/ATLAS продолжает занимать четвертое место по яркости среди почти 100 комет, доступных на данный момент для наблюдений с помощью телескопов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS за последние несколько дней заметно потеряла в яркости, хотя продолжает быстро сближаться с Землей.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
