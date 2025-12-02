Крупнейшие за десятилетие взрывы или ничего: ситуация на Солнце озадачила ученых

На Солнце образовалась группа пятен, которая стала второй по размеру за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Гигантский комплекс солнечных пятен, состоящий из трех групп 4294, 4296 и 4298, появившийся несколько дней назад на юго-восточном крае Солнца, продолжает обновлять рекорды. Суммарная площадь комплекса, который, несмотря на его искусственное разбиение в каталоге на 3 номера, представляет с физической точки зрения единую структуру, превысила сегодня утром 2000 единиц и составила 2200 единиц. Это уже приближается к рекордным значениям, лишь считанное число раз наблюдавшихся в XXI веке", – рассказали ученые.

Для центральной группы комплекса, с номером 4294, с утра была измерена площадь 1450 единиц, что делает ее второй по размеру индивидуальной группой, наблюдавшейся на Солнце с 2015 года.

"Более крупная активная область, с номером 3664, наблюдалась за этот период времени лишь однажды, в мае 2024 года. Именно она стала тогда причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури", – отметили в лаборатории.

При этом там считают главной загадкой то, что на этом фоне остается необъяснимым низкий уровень наблюдающейся солнечной активности. График солнечных вспышек после X-взрыва 1 декабря продолжает рисовать прямую линию.

"Базовая физика солнечных вспышек основана на очень простых принципах. Вспышки являются просто способом для атмосферы Солнца избавиться от лишней энергии, накапливающейся как раз в крупных активных центрах. Почему этот обычный механизм сбоит в данном случае, остается непонятным", – рассуждают ученые.

Пока прогноз по вспышкам и их возможному воздействию на Землю отсутствует.

"На Солнце, если говорить простыми словами, сформировался "черный лебедь". Сценарий, что он так и пройдет в таком размере от края до края величественно и беззвучно, как это выглядит сейчас, и сценарий серии крупнейших за десятилетие вспышек уровня X10-X20 в такой ситуации равновероятны и одинаково не прогнозируемы. Остается только наблюдать", – заключили в лаборатории.

1 декабря на Солнце произошла вспышка высшего уровня X.