"Остывающее" Солнце озадачило ученых

Уровень солнечной активности снизился до минимальных значений за последние 3,5 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 марта 2026 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Среднемесячное число солнечных пятен, которое единообразно измеряется с 1749 года и является главным индикатором уровня солнечной активности, снизилось за первые два месяца 2026 года до 78.2. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет", – говорится в публикации.

Причем отмечено, что в настоящее время глобальная активность Солнца падает существенно быстрее прогнозов.

"Прогнозируемое значение на февраль составляло 114.8. При этом устойчиво опуститься ниже 80 среднемесячное число пятен должно было не раньше середины 2027 года. По этой причине февральский спад пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко провалился до уровня 78.5 (очень близкого к текущему), но затем вернулся на среднюю прогнозную траекторию. Показательным в этом плане должен стать текущий месяц. Пока за первые 10 дней марта среднее значение составило 82, что примерно соответствует низкому уровню февраля", – рассуждают ученые.

В последние недели наблюдается крайне слабая активность Солнца – регистрируется очень незначительный темп вспышек, ощущается существенная нехватка энергии для активных процессов.





"Этот процесс, как уже отмечалось, пока рассматривается как временный, но насколько он затянется и когда звезда накопит силы, чтобы оттолкнуться от дна, не сможет в данный момент сказать никто", – резюмировали ученые.

В начале февраля Солнце буквально сыпало вспышками, что сопровождалось магнитными бурями. А затем светило "погасло" – на нем исчезли все пятна. Ученые отмечали, что такое затишье, если оно будет длительным, может "охладить" Землю.

