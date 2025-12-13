#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые выяснили, как апноэ влияет на сердце

храп, сердце, апноэ, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 13:16 Фото: freepik
Специалисты из Университета Миссури и Университета Маршалла провели исследование, которое показало, что нелеченое обструктивное апноэ сна ускоряет старение сердца и повышает риск преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, хроническая нехватка кислорода при апноэ сна оказывает долговременное воздействие на сердце и сосуды, ускоряя биологическое старение и повышая риск смерти, пишет журнал npj Aging.

В эксперименте на мышах, имитирующих повторяющиеся эпизоды гипоксии во сне, отмечалась более высокая смертность по сравнению с контрольной группой.

"У подопытных развивались признаки сердечно-сосудистого старения: повышалось давление, ухудшалась работа сердца, снижалась эластичность сосудов и нарушался кровоток", – сказал Мохаммада Бадрана, один из авторов исследования.

Ученые напомнили, что ранняя диагностика и своевременное лечение помогают снизить эти риски и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ранее исследователи сравнили показатели детей и подростков, предпочитающих растительную пищу, и тех, кто ест продукты животного происхождения.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
