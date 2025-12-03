#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Биологи раскрыли самые убедительные признаки внеземной жизни

Космос, планета, краски, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 08:40 Фото: pexels
Ученые обобщили все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об "инопланетянах", сообщает Zakon.kz.

Свои выводы они изложили в статье для журнала International Journal of Astrobiology.

В мае 1864 года в небе над юго-западом Франции взорвался метеороид, его обломки упали на поселок Оргей в окрестностях Тулузы.

Его первый химический анализ еще в те времена показал наличие в них органики. Скоро последовал скепсис, находки объявили обыкновенными минеральными образованиями либо результатом "загрязнения" небесного тела земной жизнью уже после падения.

Через несколько лет, в сентябре 1969 года, еще один яркий болид разрушился в воздухе над Австралией и усеял своими осколками городок Мерчисон. Сразу после падения в них удалось обнаружить аминокислоты – "кирпичики" белков. Особенно интересной оказалась их структура: конструкции этих многосложных молекул геометрически выстроены в равной степени как "левосторонние" и "правосторонние". Меж тем в земной природе они исключительно "левые".

В 2022 году в мерчисонском небесном теле нашли все пять азотистых оснований ДНК и РНК. Меж тем после долгих десятилетий полного табу на обсуждение метеорита Оргей к этой теме тоже вернулись: в наблюдаемых в нем микроструктурах не обнаружили следов земной ДНК, и это ослабило "обвинения" в занесении жизни в вещество небесного тела уже на нашей планете.

Недавно биологи из Ирана решили заново проанализировать данные по этим метеоритам и вообще по всем имеющимся возможным признакам существования внеземной жизни.

По Оргею и Мерчисону ученые заключили, что сложная внеземная органика в них точно есть и "ингредиенты" жизни действительно формируются в космосе, но вопрос об инопланетных окаменелых микробах остается открытым.

Самым убедительным аргументом за возможность внеземной биологии исследователи сочли набор "букв" геномного "алфавита" в мерчисонском небесном теле. К этому они добавили многочисленные органические соединения, которые астрономы наблюдают в межзвездных облаках.

Ученые попытались оценить и всевозможные предполагаемые "свидетельства" о существовании именно разумной внеземной жизни. К примеру, упомянули о "летающих светящихся шарах" в нижних слоях атмосферы. Один из подобных инцидентов произошел в Иране в сентябре 1976 года: тогда необычный объект в небе видели жители Тегерана и пилоты поднятых на перехват истребителей. Авторы нового исследования не отрицают фактов этих наблюдений, но считают, что выяснить природу феномена еще предстоит.

Ранее ученые обнаружили объект из Чернобыля, способный защитить от радиации.

Аксинья Титова
