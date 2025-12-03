Биологи раскрыли самые убедительные признаки внеземной жизни

Ученые обобщили все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об "инопланетянах", сообщает Zakon.kz.

Свои выводы они изложили в статье для журнала International Journal of Astrobiology.

В мае 1864 года в небе над юго-западом Франции взорвался метеороид, его обломки упали на поселок Оргей в окрестностях Тулузы.

Его первый химический анализ еще в те времена показал наличие в них органики. Скоро последовал скепсис, находки объявили обыкновенными минеральными образованиями либо результатом "загрязнения" небесного тела земной жизнью уже после падения.

Через несколько лет, в сентябре 1969 года, еще один яркий болид разрушился в воздухе над Австралией и усеял своими осколками городок Мерчисон. Сразу после падения в них удалось обнаружить аминокислоты – "кирпичики" белков. Особенно интересной оказалась их структура: конструкции этих многосложных молекул геометрически выстроены в равной степени как "левосторонние" и "правосторонние". Меж тем в земной природе они исключительно "левые".

В 2022 году в мерчисонском небесном теле нашли все пять азотистых оснований ДНК и РНК. Меж тем после долгих десятилетий полного табу на обсуждение метеорита Оргей к этой теме тоже вернулись: в наблюдаемых в нем микроструктурах не обнаружили следов земной ДНК, и это ослабило "обвинения" в занесении жизни в вещество небесного тела уже на нашей планете.

Недавно биологи из Ирана решили заново проанализировать данные по этим метеоритам и вообще по всем имеющимся возможным признакам существования внеземной жизни.

По Оргею и Мерчисону ученые заключили, что сложная внеземная органика в них точно есть и "ингредиенты" жизни действительно формируются в космосе, но вопрос об инопланетных окаменелых микробах остается открытым.

Самым убедительным аргументом за возможность внеземной биологии исследователи сочли набор "букв" геномного "алфавита" в мерчисонском небесном теле. К этому они добавили многочисленные органические соединения, которые астрономы наблюдают в межзвездных облаках.

Ученые попытались оценить и всевозможные предполагаемые "свидетельства" о существовании именно разумной внеземной жизни. К примеру, упомянули о "летающих светящихся шарах" в нижних слоях атмосферы. Один из подобных инцидентов произошел в Иране в сентябре 1976 года: тогда необычный объект в небе видели жители Тегерана и пилоты поднятых на перехват истребителей. Авторы нового исследования не отрицают фактов этих наблюдений, но считают, что выяснить природу феномена еще предстоит.

