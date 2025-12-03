#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Фактор, влияющий на одиночество: ученые нашли причину неудач в поиске партнера

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 01:54 Фото: pixabay
В Канаде провели исследование и выяснили, что люди, которые ходят на свидания, не понимая, какие отношения они хотят построить, чаще чувствуют одиночество и реже бывают довольны своей жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Personal Relationships, специалисты Университета Макгилла проанализировали данные более 360 молодых людей, которые активно знакомились и встречались. В обоих исследованиях оценивали три показателя:

  • уровень одиночества,
  • удовлетворенность жизнью
  • и так называемую "ясность отношений" – насколько человек понимает, чего именно он хочет от потенциального партнера.

Отмечается, что в первом случае участники просто заполняли анкеты, оценивая свои текущие свидания. Во втором за ними наблюдали два месяца. Такой подход позволил понять: причина, по всей видимости, именно в отсутствии ясности, а не наоборот.

"Повторные измерения показали, что отсутствие ясности в отношении целей действительно предшествует росту одиночества, а не рождается из него", – объяснил ведущий автор работы, аспирант Катя Кредл.

Эксперты предполагают, что люди с низкой "ясностью отношений" чаще соглашаются на встречи с неподходящими партнерами, что приводит к разочарованию и ощущению пустоты. Кроме того, в ситуации неопределенности они склонны воспринимать нейтральные сигналы как отвержение, что усиливает чувство одиночества.

Кроме того, канадцы сравнили "ясность отношений" с удовлетворенностью жизнью в одиночестве, и обнаружили, что этот показатель описывает новую, ранее не фиксируемую область.

По данным канадских и американских опросов, около половины жителей этих стран в последние годы регулярно испытывают одиночество. Оно связано с повышенными рисками депрессии, тревожности, хронических заболеваний и снижением уровня жизни.

Издание уточняет, что романтические отношения часто служат ключевым источником социальной поддержки, и их отсутствие сильнее всего сказывается на тех, кто и без того чувствует себя одиноко.

Авторы работы надеются, что понимание собственных потребностей поможет людям улучшить качество жизни и снизить уровень одиночества. Теперь команда хочет разработать методику, которая поможет людям яснее формулировать свои цели в отношениях.

Ранее сообщалось, почему теплые отношения с мамой могут навредить ребенку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
